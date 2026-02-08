Sin bus y sin tren: las huelgas complican el transporte en A Coruña la próxima semana

Dársena de salidas en la estación de autobuses de A Coruña, este viernes de cancelación de trenes a Vigo. Carmen G. Mariñas

En los últimos años, motivado por diferentes bonos de transporte, cada vez más viajeros optan por el tren o el autobús para los viajes interurbanos desde ciudades como A Coruña, Santiago o Ferrol. Por motivos laborales, de estudios o personales, miles de viajeros hacen uso cada día de estas vías de transporte que, la próxima semana en la provincia, se verán reducidas a mínimos.

El próximo miércoles será una jornada sin autobuses y casi sin trenes en la provincia. Por una parte, el 11 de febrero será el tercero de los tres días de huelga ferroviaria convocados a nivel nacional con paros secundados en Galicia.

Los trabajadores demandan mejoras en la seguridad, especialmente a raíz del accidente de tren de Adamuz en el que murieron 46 personas. Dentro de los trayectos con origen y destino Galicia se han establecido unos servicios mínimos que puedes consultar aquí.

En el transporte por carretera, este sábado los sindicatos confirmaban que la huelga indefinida prevista para este mes de febrero dará comienzo este mismo miércoles. Las asambleas celebradas el viernes apoyaron el paro, después de que el preacuerdo alcanzado entre UGT, CCOO y la patronal, con el rechazo de la CIG, no contara con el apoyo de la mayoría de los trabajadores.

El próximo lunes está prevista una nueva reunión a las 13:00 horas. De no alcanzar un acuerdo, se mantendrá la convocatoria de huelga indefinida.

También se decretarán servicios mínimos. Sin embargo, en los cerca de diez días de huelga que los trabajadores ya protagonizaron en los meses de diciembre y enero hubo un seguimiento casi total con muy pocos autobuses realizando viajes en los días de paros.

Esta situación dará lugar a un miércoles atípico en la provincia. Quienes en anteriores ocasiones optaban por una de estas opciones ante la cancelación de la otra se quedarán esta vez sin opciones. Esta semana, cuando el temporal obligó a cancelar los trenes con origen o destino a Vigo, muchas personas en A Coruña optaron por el autobús para llegar a esta ciudad o a Pontevedra.

Algunas usuarias afectadas denunciaron entonces falta de información por parte de Renfe y falta de billetes en la empresa Monbus, cuya web se saturó ante el aumento inesperado de demanda.