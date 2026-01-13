Sigue la huelga de transporte de viajeros en A Coruña: "En la estación no se ha movido ni un bus"

La provincia de A Coruña vive este martes una nueva jornada de huelga del transporte de viajeros por carretera. Los sindicatos destacan un día más el gran seguimiento de las protestas, que ya había sido masivo en diciembre. "La estación de autobuses de A Coruña ha permanecido paralizada y no se ha movido ni un bus", señala el representante de CCOO, Jorge.

CCOO, UGT y CIG aprobaron en asamblea "de forma muy mayoritaria" nuevas jornadas de protesta los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero tras las realizadas en diciembre, que finalizaron sin acuerdo. Los sindicatos defienden que el convenio está "desfasado" y "paralizado" desde hace cuatro años.

Así, CCOO, UGT y CIG denuncian el "inmovilismo" de la patronal para negociar el convenio, en el que exigen mejoras salariales y laborales. Los sindicatos han advertido que si no hay acercamiento de las posturas se procederá a realizar una huelga indefinida a partir del 2 de febrero.

"La patronal sigue sin ponerse en contacto con la parte social para retomar las negociaciones. Hoy solamente han circulado, de forma puntual, buses escolares y de centros de día o residencias. La estación de autobuses ha permanecido paralizada y no se ha movido ni un bus", afirma el representante sindical de CCOO, que agradece "el esfuerzo" de los trabajadores y trabajadoras del sector.

Servicios mínimos

Este martes hay decretados unos servicios mínimos que no se están cumpliendo, a excepción de los buses escolares y los de residencias y centros de día.

Así, son servicios mínimos los buses escolares en rutas superiores a 4 kilómetros, con servicios de entrada en los centros de la provincia desde las 07:30 hasta las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas.

En los servicios utilizados por los trabajadores, se mantienen aquellos viajes interurbanos anteriores a las 09:00 y posteriores a las 18:00 horas.

También se establecen servicios mínimos de uso general. Entre ellas las rutas no integradas de menos de 25 kilómetros con frecuencias mínimas del 50% en los horarios de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas. En las rutas de más de 25 kilómetros con origen o destino a alguna de las siete ciudades se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14.00 horas y posterior a las 18.00 horas.

Aquí puedes consultar los servicios mínimos publicados en el DOG para los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero y a partir del 2 de febrero de 2026 con carácter indefinido. O también a través de la página web de Transporte Público de Galicia de la Xunta.