La huelga paraliza en A Coruña el transporte de viajeros: "No se puede tolerar un convenio tan desactualizado"

Una pasajera en la estación de autobús de A Coruña durante la huelga. Enrique Romanos Tardío

El sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña ha iniciado hoy lunes los paros programados para el mes de enero. Una primera jornada de huelga que, según los sindicatos, tiene un seguimiento "total" para exigir "avances" en la negociación del convenio colectivo: "No se puede tolerar un convenio tan desactualizado".

CCOO, UGT y CIG aprobaron en asamblea "de forma muy mayoritaria" nuevas jornadas de protesta los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero tras las realizadas en diciembre, que finalizaron sin acuerdo. Los sindicatos defienden que el convenio está "desfasado" y "paralizado" desde hace cuatro años.

Así, CCOO, UGT y CIG denuncian el "inmovilismo" de la patronal para negociar el convenio, en el que exigen mejoras salariales y laborales. Así, han advertido que si no hay acercamiento de las posturas se procederá a realizar una huelga indefinida a partir del 2 de febrero.

Convenio "desfasado"

La Xunta estableció para este lunes una ampliación de servicios mínimos para garantizar los servicios esenciales. Sin embargo, apenas se ven autobuses interurbanos en ciudades como A Coruña, donde están prácticamente paralizados, al igual que ocurrió en diciembre.

"El nivel de seguimiento está siendo igual que las cuatro jornadas anteriores", ha apuntado a Europa Press el responsable de CIG Transportes, Ernesto Rei, quien ha subrayado la ausencia de incidentes en una huelga.

Alrededor de 3.500 trabajadoras y trabajadoras están convocados a secundar los paros. "Había una mediación en diciembre, pero se cerró", ha señalado Rei sobre la falta de contactos con la patronal, a la que ha culpado de la situación que atraviesa el sector y de unos paros que ha vinculado con la negociación de un convenio colectivo.

Y es que según el sindicato, el último "es de hace cuatro años". "No se puede tolerar un convenio tan desactualizado", ha apostillado Rei para incidir en que salarios, jornada laboral y conciliación son los principales motivos de la protesta.