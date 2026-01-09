El transporte de viajeros de la provincia de A Coruña se manifiesta en Santiago: "Las negociaciones están rotas"

Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO), UGT y CIG se han manifestado este viernes en Santiago para reclamar un convenio colectivo del sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña.

La protesta dio comienzo a partir de las 11:00 horas en la estación intermodal de la capital gallega. Con proclamas como "Monbus culpable, Xunta responsable", "Convenios xustos, salarios dignos", "Raúl escoita (en referencia a Raúl López, presidente de Monbus), estamos en loita" o "Se isto non se asume, lume, lume, lume" recorrieron la ciudad y finalizaron en el Parlamento de Galicia.

Esta protesta abre una nueva convocatoria de paros durante este mes, al igual que se realizó en diciembre. Los sindicatos aprobaron en asamblea nuevas jornadas de paros los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero, pudiendo ser indefinida el 2 de febrero si no se llega a un acuerdo con la patronal.

Cuatro años sin convenio colectivo

Ernesto López, representante de CIG en el sector, avisa de que la manifestación de hoy es para dar "un toque de atención" a "quien quiera escuchar", aunque denuncia que parece que "no hay nadie al otro lado". "Ni la patronal tiene traza de querer sentar, ni la Xunta adopta ninguna posición activa para que este conflicto se solucione", lamentaba.

El responsable de CIG anunciaba que el lunes, 12 de enero, daba comienzo el primer día de huelga, unos paros que "van a entrar en una vía de radicalización".

Tal y como explicaba Ernesto López, desde el sector reclaman un convenio colectivo ya que llevan "cuatro años" sin este convenio y llevan dos años "con salarios congelados". De este modo, reivindican una subida salarial digna y una reducción de la jornada "que tenga en cuenta ciertos parámetros que hoy ya están más interiorizados por la sociedad".

Desde el sindicato recuerdan que su convenio se firmó en el año 2017, "estamos ocho años después con un convenio muy desfasado, tenemos muchas reivindicaciones que actualizar y, sobre todo, el salario".

Ernesto López comentaba que llevaba bastantes años negociando este convenio y "nunca vi una negociación tan dura". "Después de cuatro días de huelgas, de un calendario de huelga y con una huelga indefinida no hay una mesa negociadora", explicaba.

"Negociaciones rotas"

Por su parte, Iván Cancela, responsable del sector en UGT, denunciaba que las negociaciones están "rotas". "No hay ningún tipo de contacto desde la última mediación, en la que la patronal decidió levantarse después de hacernos una oferta insultante de un 2% sin tocar ningún otro tipo de otra materia", criticaba.

Desde los sindicatos denuncian que la patronal está "tomando de rehén" a los trabajadores y a un todo un sector de una parte de la sociedad. De igual modo, criticaron la posición de la Xunta que "debería haber una toma de contacto para intentar solucionar este conflicto" y, lejos de hacerlo, denuncian que se está poniendo "del lado de la patronal".

"Es increíble que dejemos a tantos viajeros en tierra y que le dé exactamente igual. Después de pasar cuatro días en los que se vio cómo el sector está unido, les da igual", criticaban.

Desde los sindicatos explican que el sector está "cansado" de seguir trabajando en esas condiciones y la actitud de la Xunta y de la patronal está dejando "mucho que desear" y explicaban que, a las puertas de esos seis días de huelga, todavía no hubo "ninguna llamada".

"Este sector es bastante importante, no por lo que representa a nivel económico, sino por lo que representa a nivel social y a nivel de la propia movilidad", aclaraban y denunciaban que desde la patronal se plantean que un sector así "se quede sin convenio".

Actualización de salarios

Para no llegar al punto de una huelga indefinida, desde los sindicatos exigen una actualización de salarios, con cláusula de revisión salarial, y una reducción de jornada significativa. "Estamos hablando de que estamos en 2024 y los compañeros están con salarios de 2022", denunciaban.

"La jornada y el salario son claves y determinantes para intentar desbloquear la situación" puntualizaban desde los sindicatos, pero denuncian que "no hay con quien hablar".