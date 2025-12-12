Parálisis casi total en la segunda jornada de huelga en el transporte por carretera de A Coruña

El sector del transporte de pasajeros por carretera vive su segunda jornada de huelga convocada por UGT, CC.OO. y la CIG, reclamando la actualización del convenio del sector.

A pesar de los servicios mínimos, la actividad de los piquetes ha impedido la salida de un gran número de autobuses, tal y como sucedió en la primera jornada hace escasamente siete días.

Con un nuevo porcentaje amplio de seguimiento, que da cuenta del sentir de los trabajadores de un sector que se encuentra al límite y al que le cuesta encontrar recambio en cuanto a mano de obra, los usuarios han tenido que buscar otras alternativas como el transporte privado, con el trastoque a su rutina diaria y la posibilidad de llegar fuera de hora a sus obligaciones laborales, académicas o personales.

El representante de la CIG en la mesa de negociación, Ernesto López Rei, explica en declaraciones a Europa Press que las estaciones de bus de las ciudades de A Coruña, Santiago y Ferrol están "paradas" esta mañana, pero "no hay incidencias".

Además, lamenta que sigue sin haber avances con la patronal sobre el convenio colectivo, pues "no hay negociaciones". "No podemos estar cuatro años sin convenio y pretender que no pasa nada", afirma.

Señaló también que el pasado jueves recibieron a las 11:00 horas una petición de mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais, pero lo ve "irresponsable" por no haber convocatoria con más antelación y cree que solo buscaba desactivar esta protesta.