A Coruña en alerta naranja por vientos y temporal costero: la Xunta pone en aviso a toda la provincia

La Xunta ha activado para este martes la alerta naranja por viento en el oeste y suroeste de la provincia de A Coruña y mantiene el nivel de aviso naranja por temporal costero en el litoral de las provincia de A Coruña y de Lugo.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia Xustiza e Deportes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, informó de la situación mediante el 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos.

Según la Aemet, la alerta naranja por viento comenzará en las últimas horas de este lunes al esperarse rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

Asimismo, sigue activo el nivel naranja por temporal costero en los litorales de A Coruña y de Lugo por vientos del sur o suroeste de hasta fuerza nueve y mar combinada del oeste o suroeste con olas de hasta siete metros.

Ante la alerta naranja por viento, la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender hasta las 16:00 horas de este martes las actividades en el exterior de los centros educativos en dos zonas: oeste de A Coruña --Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo, Zas-- y suroeste de A Coruña --Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois--.

También queda cancelada la actividad deportiva federada y las del programa Xogade que se realicen en el exterior, desde la medianoche hasta las 15:00 horas del martes en el oeste y noroeste de A Coruña y desde la medianoche hasta las 09:00 horas en el suroeste coruñés.

La actividad deportiva federada y Xogade en el mar queda suspendida hasta finalizar el martes desde las 09:00 horas en el oeste de A Coruña --Costa da Morte--, desde las 10:00 horas en el noroeste de esta provincia y desde las 12:00 horas en el suroeste coruñés, Rías Baixas y Miño de Pontevedra. Asimismo, en la Mariña de Lugo la suspensión se extiende desde esta medianoche hasta las 14:00 horas del martes.

La Xunta recuerda la necesidad de mantenerse alejado de la línea de costa y pide extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

El viento supera los 120 kilómetros por hora en Vimianzo (A Coruña)

A Gándara, en Vimianzo (A Coruña), ha registrado ráfagas de 112.1 kilómetros por hora en la madrugada de este lunes, una jornada en la que Galicia se encuentra en alerta naranja por temporal costero y amarilla por viento.

Según la información de MeteoGalicia, para la jornada de este martes la comunidad gallega mantendrá la alerta por viento con rachas superiores a los 70 km/h --en puntos de la provincia de A Coruña puede superar los 100 km/h--, por lluvias y por temporal costero.

Asimismo, en esta jornada la temperatura más alta se registró en el municipio lucense de Ribadeo (17,6º) y, por el contrario, la más baja en la provincia de Ourense, concretamente en A Veiga (2,4º).

Desprendimiento de tierra en Valdoviño

El temporal también produjo un gran desprendimiento de tierra en los acantilados de Campelo, en la costa del municipio coruñés de Valdoviño.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, consultado por Europa Press, ha explicado que esto es un proceso "completamente natural", sobre todo, en una jornada de temporal.

Por ello, ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones y "no acercarse a la zona" ya que el terreno, por la lluvia y el viento de estos días, está "debilitado". "Puede seguir pasando y hay que tener mucho cuidado", ha remarcado el regidor.