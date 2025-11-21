La Diputación de A Coruña aprueba el mayor presupuesto de su historia: 256,5 millones

Imagen del pleno donde se aprobaron las cuentas. Deputación de A Coruña.

La Diputación de A Coruña ha dado luz verde este jueves al presupuesto de 2026, el más alto jamás aprobado por la institución, con 256,5 millones de euros destinados principalmente a reforzar a los ayuntamientos, las políticas sociales y el empleo.

PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños apoyaron las cuentas en pleno, mientras que el Partido Popular optó por la abstención.

El Plan Único será el eje central del presupuesto, con 88 millones de inversión inicial y una cifra que supera los 110 millones si se suman todas las líneas de apoyo directo a los 93 municipios de la provincia.

"Es un presupuesto pensado para los ayuntamientos y para responder a lo que necesitan cada día", defendió el responsable de Economía y Hacienda, José Ramón Rioboo, quien destacó que la Diputación mantiene la deuda en cero y las tasas congeladas.

En materia de infraestructuras, la inversión en Vías y Obras crece un 30% hasta alcanzar 31 millones de euros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y afrontar el incremento de los costes de materiales.

Desde el área no se descarta ampliar crédito durante el año si es necesario.

El ámbito social se consolida como prioridad: 35,5 millones para ayuda en el hogar, programas para mayores y servicios comunitarios, además de 178 contrataciones en los ayuntamientos.

La Diputación impulsa además las Casas de Acompañamiento a Mayores en As Pontes, Rianxo y Ordes, con 5,7 millones reservados para la primera de ellas.

En empleo, el Plan de Emprego Local (PEL) asciende a 16,3 millones tras haber generado más de 8.000 empleos desde su puesta en marcha.

También se refuerzan áreas como cultura, deporte, juventud y emergencias, con más de 10 millones para GES y Protección Civil, así como la incorporación de 80 nuevos bomberos comarcales.

Durante el debate, el BNG destacó la apuesta por la lengua y el patrimonio, mientras que Alternativa dos Veciños reclamó mayor inversión en carreteras provinciales.

El PP, por su parte, acusó al gobierno de continuismo y echó en falta planes específicos para saneamiento y abastecimiento de agua.

El presidente, Valentín González Formoso, respondió recordando que ese tipo de obras se pueden financiar con el Plan Único, que calificó de "revolución en la financiación municipal".

Además, subrayó que cuando gobernaba el PP los ayuntamientos recibían menos de la mitad de recursos que en la actualidad.