La Diputación de A Coruña reclama a la Xunta más financiación para los ayuntamientos de la provincia

Valentín González Formoso en su visita al Parlamento de Galicia. Deputación de A Coruña.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, instó hoy a la Xunta de Galicia a incrementar el Fondo Galego de Cooperación Local, que continúa congelado en 118,3 millones de euros.

"Es imprescindible y urgente aumentar la financiación municipal”, advirtió, señalando que muchos ayuntamientos “atraviesan situaciones económicas complicadas mientras prestan cada vez más servicios que son competencia autonómica", dijo.

Formoso hizo este llamamiento durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Galicia, donde presentó las líneas generales del presupuesto provincial para 2026, que ascenderá a 256,5 millones de euros, un 6,67 % más que en el ejercicio anterior, convirtiéndose en el más alto de la historia de la institución.

El presidente destacó que, por décimo año consecutivo, la Diputación mantendrá la deuda cero y congelará tasas y precios públicos, destinando "cada euro a mejorar la vida de las personas y a apoyar a los concellos, sobre todo a los más pequeños".

Apoyo local y reivindicación financiera

Formoso criticó que la Diputación "no reciba ni un euro del fondo autonómico" mientras asume servicios de competencia de la Xunta, como el mantenimiento de los institutos Rosalía Mera y Puga Ramón, y centros de atención a menores en A Coruña y Ferrol, con un coste superior a 20 millones de euros anuales.

Anunció, no obstante, una nueva etapa de colaboración con la Xunta para la transferencia de los institutos, que podría hacerse efectiva en el curso 2026-2027.

"Agradezco la disposición al diálogo del presidente de la Xunta y de las consellerías implicadas. Este acuerdo permitirá que la Diputación destine esos recursos a reforzar su apoyo a los municipios", afirmó.

Más inversión local y social

El Plan Único de Concellos (POS+ 2026) alcanzará los 88 millones de euros, un 2,36 % más, mientras que el Plan de Emprego Local (PEL) dispondrá de 16,3 millones, consolidándose como el mayor programa de empleo impulsado por una administración local en Galicia.

El presupuesto también refuerza el gasto social, que sube un 6,7 % hasta los 32,8 millones, e incorpora el nuevo modelo de atención a mayores a través de las Casas de Acompañamento aos Maiores (CAM), cuya primera sede se abrirá en As Pontes con 5,7 millones de inversión.

Innovación, digitalización y audiovisual

La Diputación destinará más de 4 millones a digitalización y ciberseguridad, y 850.000 euros a la Oficina de Transición Energética, además de impulsar el Coruña Estudio Inmersivo (CEI), el mayor plató audiovisual de España, con más de 9 millones de inversión.

En materia de cultura e igualdad, aumentan los fondos un 7 % y un 6,9 %, respectivamente, incluyendo nuevas líneas de memoria democrática y derechos civiles.