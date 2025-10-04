La Deputación da Coruña lleva la gastronomía local a San Sebastián Gastronomika

La Deputación da Coruña estará presente la próxima semana en San Sebastián Gastronomika, el prestigioso congreso internacional de gastronomía que se celebra del 6 al 8 de octubre en el Pazo de Congresos y el Auditorio Kursaal de Donosti.

El evento reunirá a figuras de primer nivel, como Heston Blumenthal, Aitor Zabala, Niklas Eksdet, Thalía Barros o Mitsuharu Tsumura.

La entidad provincial contará con stand propio bajo la campaña "A paisaxe que sabe", en el que se mostrarán las excelencias de la gastronomía coruñesa.

Entre los protagonistas estarán Bonilla a la Vista, A Conserveira y Queixo Galmesán, ejemplos del sabor y la producción local que representan el potencial culinario de la provincia.

El martes 7 de octubre tendrá lugar la presentación del libro homenaje "150 años de Picadillo", obra del autor Martín Pais que recopila recetas de Manuel María Puga y Parga reinterpretadas por 20 profesionales de la cocina gallega.

Durante la presentación, Luis Veira, del restaurante Estrella Michelín Árbore da Veira, y Beatriz Sotelo, maestra del Centro Integrado de Formación Profesional Paseo das Pontes, realizarán la demostración de uno de los platos de la obra, acompañado del vino Komokabras Vermello de José Crusat.