El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé visita A Coruña la primera semana de septiembre

El partido político VOX ha anunciado que su eurodiputado Jorge Buxadé visitará Galicia entre los días 3 y 5 de septiembre.

En concreto, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo tiene previsto reunirse con la Asociación de Armadores de Cerco (Acerga), con el objetivo de "escuchar y atender las necesidades del sector pesquero de la región".

Por ello, su agenda incluye visitas a lugares como la lonja de Ribeira y los puertos de Portosín y Sada.

Este acto, el de la visita a la lonja de Ribeira, será uno de los centrales de su gira y tendrá lugar el día 4 de septiembre a las 20:00 en el salón de actos.

Además, visitará también las ciudades de A Coruña y Ferrol donde, según la formación, "estará en contacto directo con los actores clave de la industria pesquera, escuchando sus inquietudes y proponiendo soluciones alineadas con los proyectos pesqueros que VOX defiende".