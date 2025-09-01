Jorge Buxadé y Santiago Abascal durante un mitin de Vox.

Jorge Buxadé y Santiago Abascal durante un mitin de Vox. EFE

Provincia de A Coruña

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé visita A Coruña la primera semana de septiembre

Tiene previsto pasarse por las ciudades de Ferrol, A Coruña, y reunirse con la Asociación de Armadores de Cerco

Te puede interesar: Piden 21 meses de cárcel para un hombre de A Coruña por agredir a un simpatizante de Vox

Publicada

El partido político VOX ha anunciado que su eurodiputado Jorge Buxadé visitará Galicia entre los días 3 y 5 de septiembre.

Sede de Vox Barcelona.

En concreto, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo tiene previsto reunirse con la Asociación de Armadores de Cerco (Acerga), con el objetivo de "escuchar y atender las necesidades del sector pesquero de la región".

Por ello, su agenda incluye visitas a lugares como la lonja de Ribeira y los puertos de Portosín y Sada.

Este acto, el de la visita a la lonja de Ribeira, será uno de los centrales de su gira y tendrá lugar el día 4 de septiembre a las 20:00 en el salón de actos.

Además, visitará también las ciudades de A Coruña y Ferrol donde, según la formación, "estará en contacto directo con los actores clave de la industria pesquera, escuchando sus inquietudes y proponiendo soluciones alineadas con los proyectos pesqueros que VOX defiende".