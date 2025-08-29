El noroeste de A Coruña y la Costa da Morte estarán este sábado en alerta amarilla por temporal costero

El noroeste de A Coruña y la Costa da Morte activarán este sábado la alerta amarilla por temporal costero al esperarse viento de fuerza siete.

Según recoge MeteoGalicia en su página web, la alerta comenzará este sábado a las 12:00 y finalizará a las 18:00 horas de la misma jornada.

De esta forma, se espera viento del suroeste entre Sisargas y Estaca de Bares y que alcanzará fuerza siete.

Todo ello en una jornada en la que Galicia se mantendrá en una situación atmosférica marcada por las bajas presiones del Atlántico norte que dejarán un frente frío al final de la jornada.

Así, según MeteoGalicia, la nubosidad aumentará por la mañana y habrá lluvias débiles que se irán generalizando durante la tarde y por la noche.

Las temperaturas tendrán un ligero ascenso y el viento será del suroeste, con intervalos moderados en el litoral y zonas altas del interior.