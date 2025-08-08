Dos nuevos conatos de incendio en Carballo y Oroso, en A Coruña, movilizan a los equipos de extinción

Galicia sigue luchando contra el fuego. Las altas temperaturas han sido el mejor aliado para que las llamas sigan devorando, a su paso, parte de las zonas verdes de la autonomía.

A lo largo del día de hoy se han producido dos nuevos incendios forestales en la provincia, que han quedado en situación de conato por su extensión.

Así, a las 12:40 se ha declarado un incendio forestal en la parroquia de Entrecruces, en Carballo, que se ha dado por controlado a las 14:28.

En concreto, la zona afectada por el paso de las llamas ha sido de 0,02 hectáreas y han participado en su extinción un agente, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero.

Un poco después, a las 13:59, se ha producido también un incendio forestal en la parroquia de Oroso, en el municipio adyacente a Santiago de Compostela. En este caso, se ha dado por extinguido a las 15:27.

La superficie afectada ha sido de 0,28 hectáreas y han participaron un agente, dos motobombas y dos aviones en las tareas.

Controlados los incendios de As Pontes, Camariñas y los dos focos de Ponteceso

La Consellería do Medio Rural ha informado este mediodía de la situación de los incendios forestales de mayor gravedad en la provincia de A Coruña. En lo que respecta al de As Pontes de García Rodríguez, a las 10:20 de hoy ha sido declarado como controlado afectando hasta la fecha a 20 hectáreas. El fuego, que se inició a las 22:03 del miércoles, ha movilizado a 14 agentes, 22 brigadas, 17 motobombas, un pa y un helicóptero.

En Camariñas - Xaviña, la situación es de controlado desde las 7:16 de ayer. El fuego se inició a las 16:57 del martes y se llegó a declarar la situación 2 por la cercanía al núcleo poblacional. Afecta a una superficie cercana a las 50 hectáreas y ha movilizado a 3 técnicos, 23 agentes, 25 brigadas, 20 motobombas, 3 pas y 4 helicópteros. En su extinción se están utilizando medios aéreos y ha contado con la presencia de la UME.

Por su parte, Ponteceso presenta dos focos diferentes. En Corme Aldea, se ha dado por controlado el fuego a las 23:52 del miércoles, tras ser necesario decretar la situación 2. El fuego se inició a las 14:12 del martes y afecta de momento a 60 hectáreas de zonas verdes. Se han empleado 7 técnicos, 22 agentes, 26 brigadas, 20 motobombas, 4 pas y 3 unidades de apoyo, además de medios aéreos y la UME.

En la zona de Brantuas, la situación es también de control desde las 19:13 de ayer. Afecta a cerca de 200 hectáreas tras ser pasto de las llamas desde las 20:30 del pasado sábado. Hasta ahora, se han empleado 5 técnicos, 26 agentes, 29 brigadas, 22 motobombas, 2 pas, 4 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 11 aviones.