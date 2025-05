La fundación de Chipperfield convoca el concurso para renovar el litoral de A Pobra (A Coruña)

Vista aérea de la fachada marítima de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Quincemil

Entre Palmeira (Ribeira) y As Xubias (A Coruña), un proyecto del pasado y otro de futuro, A Pobra do Caramiñal. En estos tres enclaves de la provincia de A Coruña ha actuado o prevé actuar la Fundación RIA, creada por el prestigioso arquitecto británico David Chipperfield, para transformar su entorno litoral. En la localidad de A Barbanza el proyecto coge impulso con la inminente convocatoria de un concurso para elaborar el plan director.

El Concello de A Pobra do Caramiñal, la Fundación RIA y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) han firmado dos convenios de colaboración (uno entre el Ayuntamiento y la fundación y otro entre el Consistorio y el colegio) para reforzar la planificación estratégica que definirá la rehabilitación urbana del municipio coruñés.

El concurso para la fachada marítima de A Pobra se lanzará el próximo mes, en junio, según informa Fundación RIA. Los candidatos deberán diseñar un plan que aspire a crear un nuevo modelo de relación entre el pueblo y su borde litoral "desde una perspectiva centrada en las personas, el espacio público y el territorio".

El COAG ofrecerá respaldo administrativo y metodológico a la convocatoria, además de prestar colaboración técnica al Concello para la instrumentación y desarrollo del concurso, con especial atención al asesoramiento en la redacción de sus bases y su viabilidad técnica y urbanística. También difundirá la convocatoria del concurso los profesionales colegiados de toda España con el fin de conseguir la mayor participación posible.

Panorámica del núcleo urbano de A Pobra do Caramiñal.

La Fundación RIA ha trabajado de la mano del Concello en el análisis, la redacción de los pliegos técnicos y el establecimiento de condiciones y criterios de diseño y la coordinación de los agentes implicados en el concurso.

Otro actor que ha participado en el proceso es la fundación de la presidenta del grupo textil Inditex, Marta Ortega Pérez, la Fundación MOP, que ha contribuido económicamente a la financiación de los estudios previos de análisis y planificación, así como a la cofinanciación de los premios del concurso y otros gastos relacionados, informa RIA.

Un proyecto acabado, otro por avanzar

La fundación promovida por David Chipperfield, arquitecto que durante parte del año reside en Galicia, ya ha diseñado en la comunidad la recuperación de la fachada litoral de Palmeira, parroquia de Ribeira. En esta localidad ha renovado el paseo marítimo tras una integración urbana ejecutada mediante reurbanizaciones, nuevos equipamientos y la apertura del espacio público al mar.

La vinculación del premio Pritzker de arquitectura con la ciudad de A Coruña cobró fuerza en julio de 2024 con la presentación, en presencia de miembros del Gobierno municipal, de la regeneración urbana del núcleo marítimo de As Xubias y sus alrededores entre la playa de Oza y el Hospital Materno Infantil, de la que se se encargaría el estudio de Chipperfield.

El proyecto, en el que participa el fondo inversor europeo Ginkgo Advisor, prevé la compra y reforma de edificios y la creación de una senda peatonal y de espacios públicos, además de la promoción de vivienda en los terrenos de los antiguos Astilleros Valiñas, entre otras actuaciones.

El Concello y Ginkgo firmaron un convenio de colaboración a finales de julio pasado, recurrido dos meses después por vecinos de la zona a título particular o asociados y los grupos de la oposición municipal, BNG y PP. El Gobierno local no ha resuelto las alegaciones y el único avance visible en la zona ha sido la demolición de la antigua discoteca Pachá en el núcleo de As Xubias de Arriba, donde el fondo inversor ha adquirido terrenos.