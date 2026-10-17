El PSOE confirma a sus cabezas de lista en Galicia para las elecciones generales del 29N

El PSOE ha confirmado este sábado a sus cabezas de lista en Galicia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después de que el Comité Federal del partido diese el visto bueno definitivo a las candidaturas en una reunión celebrada en Fuenlabrada. Obdulia Taboadela encabezará la lista al Congreso por A Coruña; Patricia Otero, la de Lugo; Carmen Rodríguez Dacosta, la de Ourense, y Abel Losada será el número uno por Pontevedra.

La principal característica de las candidaturas socialistas gallegas es el peso de las mujeres, que estarán al frente de tres de las cuatro listas al Congreso, el 75% del total. Esta proporción supera en más de veinte puntos la media estatal del PSOE, que por primera vez en su historia tendrá más mujeres que hombres encabezando sus candidaturas a la Cámara Baja, con un 52%.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, defendió una combinación de experiencia institucional y renovación generacional para afrontar los comicios. "Levamos a Madrid xente que sabe o que custa defender Galicia nas institucións e xente nova que ten moito que dicir sobre o país no que vai vivir", afirmó tras la confirmación de las listas.

Taboadela, Otero, Rodríguez Dacosta y Losada lideran las listas al Congreso

En A Coruña, la candidatura estará encabezada por Obdulia Taboadela, actual subdelegada del Gobierno en la provincia y que ya ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados. En Lugo repetirá Patricia Otero, que fue diputada durante la última legislatura. Por Ourense concurrirá Carmen Rodríguez Dacosta, que da el salto desde el Parlamento de Galicia, mientras que Abel Losada, procedente de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, encabezará la lista por esta provincia.

Las candidaturas al Senado también mantienen los nombres aprobados esta semana por los comités provinciales. Gumersindo Guinarte será el cabeza de lista por A Coruña; César Mogo, por Lugo; María Fernández Ojea, por Ourense, y Carmela Silva, por Pontevedra. En las cuatro provincias, los socialistas compartirán papeleta con Frente Amplio, en una candidatura conjunta denominada Senado de Progreso.

El acuerdo se extiende a 47 circunscripciones y busca concentrar el voto progresista para disputar al PP la mayoría absoluta de la Cámara Alta. La alianza reúne en Galicia al PSOE y a las formaciones integradas en Frente Amplio, entre ellas Movimiento Sumar Galicia, Esquerda Unida, Recortes Cero y el Partido Verde. El segundo puesto de cada candidatura al Senado corresponderá a una persona de esta coalición.

Besteiro justificó el entendimiento por la necesidad de frenar el avance de la derecha y defender los derechos sociales. "Frear a ultradereita e a dereita máis ultra é unha cuestión de democracia e de defensa dos dereitos, e iso está por riba de calquera sigla", señaló el dirigente socialista, que considera que el escenario político actual requiere acuerdos entre las fuerzas progresistas.

La juventud socialista gana presencia en las candidaturas

Junto a los perfiles con experiencia institucional, el PSdeG incorpora representantes de las juventudes socialistas en puestos destacados. Ana Alvite, secretaria general de Xuventudes Socialistas, ocupará el tercer puesto por A Coruña, mientras que Eva Blanco, responsable provincial de la organización juvenil en Lugo, figurará en la misma posición en esa circunscripción.

En conjunto, cinco de las ocho candidaturas socialistas gallegas al Congreso y al Senado estarán encabezadas por mujeres, lo que supone el 62,5% del total. En las listas a la Cámara Alta, las mujeres ocuparán dos de los cuatro primeros puestos, con María Fernández Ojea por Ourense y Carmela Silva por Pontevedra.

La campaña electoral arrancará el 13 de noviembre. Besteiro ha llamado a movilizar el voto progresista desde el primer día y ha presentado las candidaturas como una combinación de experiencia, presencia femenina y renovación generacional para representar a Galicia en las Cortes Generales.