Así serán las listas conjuntas del PSOE y el Frente Amplio al Senado en Galicia el 29N

El PSOE y el Frente Amplio concurrirán juntos al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en las cuatro provincias gallegas. El acuerdo establece que los socialistas mantendrán las cabezas de lista en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, mientras que el segundo puesto de cada candidatura corresponderá a una persona de la coalición de izquierdas.

La alianza se presentará bajo el nombre de Senado de Progreso y pretende reunir el voto progresista en una única papeleta para competir con el Partido Popular por el control de la Cámara alta. El pacto forma parte de un acuerdo estatal entre ambas fuerzas que abarca 47 circunscripciones.

En Galicia, las candidaturas estarán encabezadas por el concejal de Santiago Guimersindo Guinarte por A Coruña, el socialista César Mogo por Lugo, la concejala María Fernández Ojea por Ourense y la socialista Carmela Silva, por Pontevedra. El acuerdo reserva los segundos puestos para representantes del Frente Amplio, aunque no se han concretado en la información facilitada los nombres de las cuatro personas que ocuparán esas posiciones. Fuentes de la coalición explican que la designación se hará "en los próximos días".

La coalición reúne a Movemento Sumar Galicia, Esquerda Unida, Recortes Cero, el Partido Verde y varias agrupaciones. La fórmula permite a las formaciones presentarse conjuntamente a la Cámara alta, en una estrategia con la que buscan evitar la dispersión del voto progresista en cada provincia.

Un pacto para disputar el Senado al PP

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, defendió este sábado el acuerdo después de que el Comité Federal del PSOE diese luz verde definitiva a las candidaturas. El dirigente socialista sostuvo que la situación política requiere entendimientos entre fuerzas progresistas y aseguró que "frenar a la ultraderecha y a la derecha más ultra" está "por encima de cualquier sigla".

Los socialistas y el Frente Amplio aspiran a arrebatar al PP la mayoría absoluta que ha mantenido en el Senado durante la legislatura. Ambas formaciones consideran que una candidatura compartida puede facilitar la concentración de apoyos en una cámara en la que el sistema electoral provincial favorece a las listas que obtienen más votos.

El pacto también ha sido respaldado por el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, que llamó a movilizar el voto progresista de cara a la cita electoral. El dirigente presentó la alianza como una oportunidad para impulsar políticas de vivienda, defender los servicios públicos y frenar el avance de la extrema derecha.

Ourense, la excepción en el reparto socialista

Aunque el PSOE conservará los primeros puestos en las cuatro provincias, el acuerdo tiene una consecuencia particular en Ourense. Rafael Rodríguez Villarino, que fue senador socialista por esta provincia durante la última legislatura, quedará relegado de puesto.

Rodríguez Villarino ya había expresado su malestar por ese cambio y solicitado que se revisasen las votaciones internas. La configuración definitiva de la candidatura conjunta sitúa a María Fernández Ojea al frente de la lista, mientras que el segundo puesto queda reservado para una persona del Frente Amplio.

El entendimiento entre ambas fuerzas se enmarca en una estrategia estatal para concurrir conjuntamente al Senado. En Galicia, el acuerdo mantiene el liderazgo socialista en las cuatro candidaturas y otorga al Frente Amplio la segunda posición, con la intención de presentar una alternativa unificada al PP en las elecciones del 29 de noviembre.