MeteoGalicia prevé hasta 28ºC durante el puente del 12 de octubre en estos municipios

El 12 de octubre es un festivo ideal para hacer una mini escapada de tres días al caer este año el Día de la Hispanidad en lunes. Pero antes de hacer planes, muchos se preguntan por la previsión meteorológica para esa jornada: ¿lloverá en Galicia?

Todavía es pronto para confirmarlo, pero las previsiones apuntan a que la Fiesta Nacional de España estará marcada por un tiempo seco en Galicia. De hecho, todo indica que la estabilidad acompañará durante el fin de semana, con temperaturas incluso en ascenso.

¿Qué tiempo va a hacer este festivo 12 de octubre?

El 12 de octubre es uno de los festivos más esperados de este 2026. ¿El motivo? Al caer en lunes, permite disfrutar de un puente de tres días consecutivos sin necesidad de gastar días de vacaciones.

Según la predicción de la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia), la influencia de un anticiclón traerá vientos del nordés y tiempo seco a la comunidad durante el segundo fin de semana de octubre.

"En principio, tiene buena pinta", informa el servicio meteorológico gallego.

A la ausencia de lluvias se suma una ligera subida de las temperaturas, superando los 20ºC en general.

En zonas del sur, como Ourense, Verín y Pontevedra, las temperaturas podrían alcanzar entre 25ºC y hasta 28ºC, valores que se consideran altos y por encima de lo habitual para la segunda quincena de octubre.

"Son temperaturas altas. Estarán un poco por encima de lo previsto porque ya nos metemos en la segunda quincena de octubre".

Así pues, de momento, la previsión es favorable tanto para el fin de semana como para el festivo del 12 de octubre, aunque todavía es pronto para confirmar al 100% qué tiempo hará ese día.

A nivel nacional, una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) podría traer de nuevo las lluvias a las comunidades al sur de España, además de las Islas Baleares. No obstante, Galicia parece que quedaría al margen de este episodio gracias a la influencia anticiclónica.