Rescatan en helicóptero a los 17 tripulantes de un pesquero gallego tras embarrancar en Escocia

Los 17 tripulantes del pesquero gallego Génesis, perteneciente a la compañía de Ribeira Basoñas Mar, han sido rescatados este jueves en helicóptero después de que el buque embarrancase en la zona de Old Man of Hoy, en las islas Orcadas, al norte de Escocia.

El pesquero emitió una señal de socorro poco después de las 7:30 horas tras golpear unas rocas, según la información de la Agencia Marítima y de Guardacostas del Reino Unido.

En el operativo participaron helicópteros de los Guardacostas de Sumburgh y Stornoway, un bote salvavidas de Stromness de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI), equipos terrestres y un avión de patrulla de la Royal Air Force. También colaboró el Hamnavoe, un ferry de pasajeros que se desvió de su ruta para prestar asistencia.

Las condiciones meteorológicas y la posición del pesquero, junto a una zona rocosa próxima a un acantilado, impidieron efectuar el rescate por mar. Finalmente, un helicóptero de Stornoway evacuó a los 17 tripulantes, que fueron trasladados a Kirkwall. No se notificaron heridos.

Remolcan un pesquero hasta Cariño

También este jueves, otro pesquero tuvo que ser auxiliado cerca de cabo Ortegal, en A Coruña, después de sufrir problemas en la hélice.

El Xandre, con dos tripulantes a bordo, comunicó a Salvamento Marítimo que tenía un cabo enganchado en la hélice cuando se encontraba a unas 0,7 millas de cabo Ortegal. La embarcación comenzó a derivar y solicitó ser remolcada.

El centro de Salvamento Marítimo de Finisterre movilizó a la Salvamar Shaula, que remolcó el pesquero hasta el puerto de Cariño.