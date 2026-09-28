Así es el plan de bajas de la Xunta: ayudas para contratar sustitutos y acompañantes para incorporarse

El Consello da Xunta ha dado este lunes luz verde al plan de control de bajas laborales, que contará con 45 millones de euros para desarrollar 37 medidas y tres "instrumentos transversales" entre 2027 y 2029. El documento prevé ayudas para que las microempresas puedan contratar sustitutos, así como la creación de la figura del "acompañante" de los trabajadores que se reincorporen y el refuerzo del ámbito sanitario para "agilizar" trámites.

Así lo ha explicado el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que intervino en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego tras el presidente Alfonso Rueda para dar a conocer el Plan Integral para a mellora da prevención, o benestar laboral e a reincorporación saudable ao traballo en Galicia 2026-2029.

Precisamente, Rueda insistió en que los trabajadores con "razones objetivas" tienen "todo el derecho" a estar de baja hasta su completa recuperación, pero cargó contra el absentismo por "lastrar" los márgenes de las empresas. El presidente de la Xunta, además, señaló que el plan aprobado incide en la prevención para evitar que se produzcan bajas, así como en el apoyo a las personas durante su baja y su incorporación.

Así es el plan

El conselleiro de Emprego reivindicó durante su intervención que el documento es "una hoja de ruta pionera en España" fruto del diálogo social con UGT y la Confederación de Empresarios, aunque no cuenta con el visto bueno de dos sindicatos mayoritarios como CCOO y CIG.

"Avanzamos hacia un modelo más ágil, coordinado y eficiente en la gestión de las ausencias al trabajo por incapacidad temporal por contingencias comunes", indicó González, que concretó que el plan contará con 37 medidas concretas y tres instrumentos transversales.

El titular de Emprego señaló que Galicia ocupa la segunda posición en España en ausencias al trabajo, algo que tiene "un elevado impacto" tanto en la productividad como en la salud de las personas, en los servicios públicos, en las empresas y en el conjunto de la economía. A este respecto, hizo referencia a un informe de las universidades que cifra en 2.000 millones el coste de las ausencias al trabajo en 2024.

El objetivo del plan, insistió González, es reducir las ausencias del trabajo que sean evitables: "Buscando que parte de las incapacidades temporales no lleguen a producirse, evitando prolongaciones innecesarias por contingencias comunes (representan el 90%) siempre que haya margen y corrigiendo las causas sobre las que podemos actuar que no tengan que ver con el derecho a la salud ni con el criterio clínico de los profesionales del servicio gallego de salud".

El documento establece más medios, más prevención y más acompañamiento y se estructura en tres ejes principales a los que se suman instrumentos transversales de coordinación, seguimiento y evaluación.

El primero de los ejes gira alrededor del refuerzo de la prevención y del bienestar laboral promoviendo que "las empresas vayan más allá de la legislación vigente". "La mejor baja es la que nunca llega a producirse", indicó González, para hilar su declaración con el hecho de que el plan actuará sobre las condiciones de trabajo, la organización, el bienestar físico y mental y el ambiente laboral, entre otros factores.

La Xunta, a este respecto, prevé reforzar el papel del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) para intensificar la prevención en patologías musculoesqueléticas ("sin dejar de actuar frente a la siniestralidad") y lanzará ayudas para que las pymes puedan invertir en equipamientos ergonómicos para sus trabajadores, por ejemplo.

Otra medida anunciada este lunes ha sido el apoyo económico para que pequeñas empresas y autónomos puedan contratar personal sustituto. Además, el Gobierno gallego financiará elementos que "hagan viable" la vuelta al trabajo. "Queremos acompañar a las empresas y a las personas trabajadoras para favorecer la cultura de prevención", indicó González.

El conselleiro de Economía indicó, además, que es especialmente importante el momento de la reincorporación tras la baja, ante lo que Galicia creará la figura del acompañante del trabajador, que podrá solicitarlo de forma voluntaria. Este "coordinador de incorporación", que no podrá acceder a la historia clínica ni interferir con la decisión de los profesionales sanitarios, facilitará la coordinación con la empresa.

"Esta figura es una de las apuestas más importantes del plan, pensamos que en España se puede trabajar más en esa reincorporación. Es voluntario por parte de la persona trabajadora y será el ISSGA el que defina el perfil, que estará vinculado a los servicios de prevención", concretó González a preguntas de los medios.

Además, se creará la Ventana Única Gallega de Salud Laboral y Apoyo a la Reincorporación Saludable, un servicio público gratuito que ofrecerá diagnóstico preventivo, asesoramiento, orientación, tramitación acompañada de las ayudas, formación y apoyo específico en los procesos de reincorporación.

El segundo eje se centra en las mejoras en la atención sanitaria y en los procesos de gestión y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Contiene medidas en el ámbito sanitario como la previsión de crear unidades especializadas para patologías musculoesqueléticas y de psiquiatría menor o la incorporación de la historia laboral a la historia clínica, así como la reducción de cargas administrativas y de agilización de los procesos asistenciales.

El tercer eje, por último, promueve la corresponsabilidad y el uso responsable del sistema. "Los abusos tienen carácter minoritario", insistió González. Algunas de las medidas que incorpora son de carácter informativo, como el envío de una carta de derechos y deberes a la persona de baja, y también establece un protocolo específico frente a posibles abusos de la incapacidad temporal tanto por parte del empleado como de la empresa.

El plan, que "será evaluable", incluye reclamar al Gobierno central que refuerce el personal médico inspector del INSS y ponga en marcha un plan de choque para reducir la tendencia de los procesos que superan los 365 días, así como la creación de un sistema estatal de información integrado e interoperable.

Preguntado por los medios, González señaló que el plan no establece objetivos de cuantificación respecto a cuánto se pretende reducir las bajas: "El objetivo no es rebajar el número de bajas de forma específica, sino mejorar todas las condiciones de bienestar laboral o en contingencias comunes reducir prolongaciones innecesarias".