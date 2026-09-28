Aemet avisa: alerta amarilla en Galicia por vientos de 80 km/h y lluvias de más de 40 l/m2 a partir de este día

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de un cambio de tiempo "importante". En un comunicado en redes sociales, el organismo estatal ha informado de un descenso acusado de las temperaturas y de la probabilidad de chubascos fuertes en amplias zonas.

Ante esta previsión, se ha visto obligado a activar los avisos de nivel amarillo en Galicia. Algunas zonas estarán en aviso por acumulaciones de más de 40 l/m2, mientras que en otras se esperan fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

La semana arranca en Galicia con lluvias

La recta final de septiembre llega a Galicia marcada por las lluvias, que se mantendrán al menos hasta el miércoles. Una borrasca situada al oeste de Irlanda será la responsable de enviar un frente activo que dejará precipitaciones y fuertes rachas de viento en buena parte de la comunidad.

De cara a la jornada de mañana martes, 29 de septiembre, la Aemet ha activado los avisos de nivel amarillo por la previsión de acumulaciones de más de 40 l/m2 en algunos puntos de Galicia, como las Rías Baixas y el suroeste de A Coruña.

A las lluvias se sumarán también fuertes rachas de viento, que podrán alcanzar los 80 km/h en la provincia de A Coruña entre las 11:00 y las 17:59 horas. Asimismo, el organismo meteorológico estatal ha activado el aviso por temporal marítimo, con vientos de fuerza 8 (de 62 a 74 km/h).

28/09 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, tormentas, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/TK4uCSbidG — AEMET (@AEMET_Esp) September 27, 2026

Por su parte, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica (Aemet) amplía los avisos a prácticamente toda la comunidad. Toda la provincia de A Coruña permanecerá en alerta amarilla por viento, mientras que en Pontevedra los acumulados de lluvia podrán superar los 15 l/m2 en 1 hora.

A continuación, te detallamos todas las alertas previstas para este martes:

Vientos de 80 km/h o más : A Coruña (provincia), Pontevedra (provincia), montaña de Ourense y Lugo, centro de Lugo y A Mariña lucense

: A Coruña (provincia), Pontevedra (provincia), montaña de Ourense y Lugo, centro de Lugo y A Mariña lucense Lluvias de más de 40 l/m2 en 12 horas : Oeste y suroeste de A Coruña e interior de Pontevedra

: Oeste y suroeste de A Coruña e interior de Pontevedra Lluvias de más de 15 l/m2 en 1 hora: Oeste y suroeste de A Coruña y Pontevedra (provincia)

Descenso de las temperaturas

El descenso de los termómetros ya comenzó a notarse durante el fin de semana y continuará a lo largo de esta semana. El tiempo se adentra así en una dinámica más otoñal, con temperaturas máximas que se mantendrán entre los 20 y los 25ºC.

"En el transcurso de la semana irán bajando las temperaturas, especialmente de cara a la recta final de la semana, cuando serían de pleno otoño", explica el portal meteorológico Meteored.