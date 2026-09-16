Las ciberestafas bancarias proliferan en Galicia: "Ahora hay que comprobar si una persona es real"

En la operación Ibermellow que se dio a conocer este mismo martes la Guardia Civil detuvo a 29 personas e investigó a 47 en las provincias de A Coruña y Ourense que ahora se enfrentan a varios delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Todos ellos componían una red de ciberestafadores que se hacían pasar por bancos para acceder a las cuentas de los clientes; un tipo de crimen que no hace más que aumentar tanto en Galicia como en España.

"Me llamaron desde un teléfono diciendo que eran de mi banco e intentaron que les diera mis datos. La voz estaba hecha con inteligencia artificial, pero sonaba muy real", asegura una de las personas que estuvo a punto de verse afectada por este timo.

En Galicia, los delitos informáticos han aumentado en más de 2.000 entre el 2024 y el 2025, alcanzando los 25.892 casos, y en la ciudad de A Coruña aumentaron un 19% pese a que la criminalidad bajó un 1%.

La gallega Pilar Vila, CEO de Forensic & Security, explica por mail que ahora "hay menos delito en la calle y más delito digital".

Aunque ni en España ni en Galicia hay un registro específico sobre estafas bancarias, Vila sí señala que este es el tipo de ciberdelincuencia más común y que "el disfraz preferido del delincuente es el de la entidad financiera".

Y la razón es económica.

"La marca de tu banco transmite dos cosas a la vez: credibilidad y urgencia. Un SMS que dice que hay un cargo no autorizado en tu cuenta va a generar preocupación y necesidad de investigarlo", continúa Vila.

La banca española es uno de los sectores mejor defendidos del país Pilar Vila, CEO de Forensic & Security

La falta de datos detallados no impide hacer una radiografía de este tipo de crímenes. Para ello, la experta apunta a tres fuentes relacionadas.

Por una parte, señala al Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que en 2025 registró 383.285 víctimas de ciberdelincuencia, con un aumento del 9,3%.

En segundo lugar menciona el balance del INCIBE, que en el teléfono 017 registró 142.767 consultas en 2025, casi un 45% más.

Y en tercer lugar, la Memoria de Reclamaciones del Banco de España refleja que las entidades bancarias devolvieron el año pasado 6,8 millones de euros, un 34% más. En los primeros cuatro meses de este mismo año, las reclamaciones aumentaron más de un 50% respecto al mismo periodo del 2025.

Estafas validadas por las propias víctimas

Mientras, el importe defraudado continúa subiendo hasta situarse en 2.347 euros a mediados del 2025. La principal causa es la "manipulación del ordenante", es decir, "una persona convencida por teléfono, SMS o mail para que autorice ella misma la transferencia".

Vila recuerda que "la banca española es, en infraestructura, uno de los sectores mejor defendidos del país".

Por eso, ahora el punto débil son los clientes.

La inmediatez de las transferencias y del Bizum reduce el tiempo de reacción, a la vez que se multiplica el "fraude autorizado", en el que es el propio cliente quien valida la operación.

En este sentido, Pilar Vila cita la importancia de mantener abiertas las oficinas bancarias y el trato presencial.

"Cuando tu única vía de contacto con el banco es una app y un teléfono, pierdes la referencia física que te permitía contrastar. Por eso los mayores de 65 años son objetivo prioritario; no porque sean más ingenuos, sino porque tienen menos formas de verificar", explica.

Además, la vergüenza y la culpa también juegan un papel en esto, haciendo que muchas víctimas no se atrevan a denunciar.

El fraude se profesionaliza con la IA

Todo esto sucede en un contexto de aceleración de la ciberdelincuencia, que aprovecha los avances del desarrollo de la inteligencia artificial.

"La IA no ha inventado ninguna estafa nueva. Lo que ha hecho es derribar las tres barreras que antes protegían a la víctima: el idioma, el coste y la voz", detalla Pilar Vila sobre su incidencia en estos crímenes.

Con unos segundos de audio sacados de un vídeo en redes o de una nota de WhatsApp se clona el timbre de una persona Pilar Vila, CEO de Forensic & Security

Hasta ahora, consejos como buscar faltas de ortografía o malas traducciones servían para detectar estafas. Hoy en día, más del 80% de correos de phishing están generados con IA y cuentan con "textos impecables" y llenos de detalles personalizados.

Además, resulta más barato y fácil que nunca crear webs clonadas, paneles de control y soporte técnico. Por eso, "el problema es que cuando cae una plataforma, el modelo de negocio sobrevive y reaparece en semanas", añade Vila.

Pero una de las mayores transformaciones ha estado en la voz.

"Con unos segundos de audio sacados de un vídeo en redes o de una nota de WhatsApp se clona el timbre de una persona", subraya la experta.

Así es como se llevan a cabo las suplantaciones de familiares o de CEOs de empresas, algo que ya ha sucedido en compañías españolas. En los tres primeros meses de este año, la Policía Nacional registró un incremento del 40% en las denuncias por suplantación biométrica.

"Pienso que el fraude ha dejado de ser un problema de detección técnica y se ha convertido en un problema de verificación de identidad. Antes comprobábamos si un correo era falso. Ahora hay que comprobar si una persona es real", resume la especialista en ciberseguridad.

¿Cómo identificar una ciberestafa?

Así que, ¿cómo sabemos que estamos ante una ciberestafa? Algunas de las claves están en ver si el mensaje recibido apela a la urgencia y miedo, con frases como "se ha detectado un cargo no autorizado" o "su cuenta será bloqueada en 24 horas".

También es indicativa la petición de mover el dinero a una "cuenta segura" o si nos solicitan una contraseña, el pin o el CVV, algo que jamás hará un empleado de banca.

Además, tanto si la comunicación comienza en un canal y continúa por otro, pasando de SMS a WhatsApp, o si nos piden que instalemos algún programa como AnyDesk o TeamViewer, estamos ante un fraude.

"Que insistan en que no lo comentes con nadie, ni con tu familia ni en la oficina, aparece en muchos los casos graves", añade Vila.

¿Y cómo prevenirla?

La experta comenta además que el número que vemos en pantalla en una llamada falsa ya no es indicativo de nada.

"Con una centralita VoIP, que hoy cuesta poquísimo al mes y se contrata desde cualquier país, el estafador rellena ese campo con el número que quiera, incluido el teléfono real de atención al cliente de tu banco", explica. Algo similar sucedía con los SMS, agrupados por nombre, tuvieran o no relación con la entidad bancaria.

Ahora, las llamadas con numeración no asignada y las que proceden del extranjero con número español se bloquean y, desde este 15 de septiembre, lo hacen también los mensajes cuyo alias o nombre no esté inscrito en el Registro de la CNMC.

Ver el nombre de tu banco en pantalla sigue sin ser una garantía Pilar Vila, CEO de Forensic & Security

Como medidas de prevención, la experta aconseja bajar los límites de transferencia y de Bizum, atender a la verificación del beneficiario cuando se hace un envío de dinero o acordar una palabra clave con la familia.

"Dicho esto, yo seguiría desconfiando igual. Lo previsible es que el ataque se desplace hacia la llamada, WhatsApp, RCS… Ver el nombre de tu banco en pantalla sigue sin ser una garantía. Si tuviera que dar un solo consejo, sería este: cuelga y llama tú", concluye Pilar Vila.