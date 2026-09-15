Cuatro identificados en Galicia por participar en una red de ciberestafas que defraudó más de un millón

La Guardia Civil detuvo a 29 personas e investigó a otras 47, tres de ellas en la provincia de A Coruña y una en la de Ourense, por cometer 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Todos ellos formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un call center desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes.

La operación Ibermellow comenzó en 2025 tras numerosas denuncias en Huesca con un mismo patrón de smishing y vishing, un tipo de ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por la entidad bancaria de la víctima con el envío de un falso SMS (smishing) para alertar de unos cargos de importe elevado en su cuenta bancaria y un número de teléfono de contacto para paralizar la transacción.

Los ciberdelincuentes llaman (vishing) a las víctimas haciéndose pasar por el gestor de la entidad bancaria. Gracias a la ingeniería social, los detenidos disponían de parte de los datos personales de las víctimas, consiguiendo que la estafa fuese más convincente. Así, las víctimas hicieron transferencias a cuentas bancarias controladas por los estafadores o contrataron préstamos personales, dinero que era desviado a otras cuentas.

Los delincuentes consiguieron estafar de esta forma más de un millón de euros a 25 víctimas de la provincia de Huesca, 11 de Zaragoza y siete de Teruel.

Mulas económicas

La Guardia Civil comprobó que los supuestos autores, una vez que conseguían engañar a las víctimas, movían el dinero desviado a la cuenta fraudulenta por distintas cuentas bancarias para evitar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

Los agentes pudieron realizar una precisa labor de trazabilidad bancaria, identificando a un numeroso grupo de individuos relacionados con los delitos que actuaban como mulas económicas. Una mula económica (o mula bancaria) es una persona que presta su cuenta bancaria, billetera virtual o datos personales para recibir, mover o transferir dinero de origen ilícito a cambio de una comisión monetaria.

Los agentes determinaron también la autoría de otras personas que realizaban las funciones de captadores de esas mulas económicas y de los extractores del dinero estafado, que era puesto a disposición de la cúpula de la organización criminal, gestionada por los falsos gestores de las entidades bancarias y por el responsable del call center, quien realizaba el envío masivo de SMS.

La Guardia Civil decomisó diversos objetos para cometer los delitos. Guardia Civil

En una primera fase, en el pasado mes de marzo, tras realizar las entradas y registros en las localidades de Badalona (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia), se procedió a desarticular el call center, con una capacidad técnica para enviar más de 100.000 mensajes a la hora.

Esta primera fase culminó con cinco detenciones de miembros de la cúpula de la organización criminal e interviniéndose 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles, y diversa documentación.

La segunda fase logró desarticular por completo el complejo sistema de blanqueo de capitales que la organización criminal tenía distribuido por gran parte del territorio nacional, por lo que se procedió a la detención e investigación de las mulas económicas, los captadores y de los extractores de dinero, así como la recuperación de 256.708 euros de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.

El operativo ha sido efectuado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca. Además, han participado las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Murcia y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de las Zonas de la Guardia Civil de Barcelona y Valencia.

Finalmente, 24 personas han sido detenidas y otras 57 investigadas en las provincias de A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.

Consejos para evitar este tipo de estafas

La Guardia Civil ha dado a conocer varios consejos para evitar este tipo de estafas.

Smishing

No hagas click en enlaces: Ignora los SMS con enlaces de alertas de seguridad bancaria

No instales aplicaciones: Si un mensaje te pide descargar un programa o APP externa, bórralo de inmediato

Verifica por otra vía: Si crees que el aviso puede ser real, entra a la APP oficial o llama al número de contacto legítimo de la entidad bancaria o acude presencialmente, nunca respondas al SMS

Vishing