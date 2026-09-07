Galicia pide a Bruselas estabilidad en las cuotas pesqueras y seguridad jurídica para 2027

La Xunta de Galicia ha trasladado a la Comisión Europea sus propuestas de cara a la política pesquera comunitaria de 2027, entre las que reclama mayor estabilidad en las cuotas, seguridad jurídica para la flota y garantías para su viabilidad económica.

La Consellería do Mar ha remitido sus aportaciones a la consulta pública abierta por Bruselas sobre la comunicación La pesca sostenible en la UE: estado de la situación y orientaciones para 2027. La posición gallega cobra especial relevancia este semestre, ya que Galicia ostenta durante la segunda mitad de 2026 la representación de las comunidades autónomas españolas en las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (Agrifish).

El Gobierno gallego sostiene que los esfuerzos realizados por la flota para avanzar hacia una pesca sostenible deben traducirse ahora en estabilidad y previsibilidad para empresas y cofradías. En este sentido, defiende que la gestión biológica de los recursos y la rentabilidad socioeconómica del sector deben avanzar de forma conjunta.

El golfo de Vizcaya y las aguas ibéricas

Entre sus peticiones, Galicia reclama que el golfo de Vizcaya y las aguas ibéricas sean reconocidos expresamente como activos estratégicos y modelos de referencia en gestión pesquera responsable.

La Xunta señala que la propia Comisión Europea ha constatado una reducción de la mortalidad por pesca en estas zonas y el cumplimiento del Rendimiento Máximo Sostenible.

Por ello, pide evitar recortes automáticos e indiscriminados de las cuotas cuando la falta de recuperación de determinadas poblaciones de peces responda a factores ambientales o a la actividad no declarada de terceros operadores.

Como alternativa, apuesta por extender los planes de recuperación plurianuales para reducir las fuertes variaciones de las cuotas de un año a otro y proporcionar una mayor previsibilidad al sector.

Más apoyo frente al coste de la energía

La Consellería do Mar, dirigida por Marta Villaverde, también advierte del impacto que la crisis energética derivada de la inestabilidad internacional está teniendo sobre los costes de la actividad pesquera.

Galicia demanda por ello una estrategia europea con fondos específicos para la modernización energética de la flota y mecanismos de cobertura de precios que vayan más allá de las ayudas puntuales contempladas ante situaciones de crisis por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

La Xunta plantea además revisar la regulación sobre capacidad pesquera para diferenciar entre un incremento del esfuerzo extractivo y aquellas inversiones destinadas exclusivamente a mejorar la seguridad, la habitabilidad de los barcos o avanzar en su descarbonización.

Las mismas exigencias para las importaciones

Otro de los puntos centrales de la propuesta gallega es la competencia de los productos procedentes de países ajenos a la Unión Europea. La Xunta reclama igualdad de condiciones para evitar que la flota comunitaria tenga que competir con mercancías sometidas a requisitos diferentes.

En concreto, pide que las importaciones pesqueras extracomunitarias, con especial atención al sector de la conserva de atún, tengan que cumplir los mismos estándares ambientales, sociales y de trazabilidad exigidos a la flota europea.

Galicia también reivindica el valor estratégico de la flota de gran altura y reclama agilizar la renovación de los acuerdos de colaboración con terceros países para garantizar tanto los intereses de la flota comunitaria como el suministro a la industria transformadora.

Pesca artesanal, marisqueo y relevo en el sector

Las aportaciones remitidas a Bruselas incluyen asimismo medidas de carácter social. Galicia pide reforzar el apoyo a la pesca artesanal y al marisqueo a pie, acelerar la homologación de las titulaciones de los profesionales del mar conforme al Convenio STCW-F y potenciar el papel de las mujeres en la cadena pesquera y transformadora.

La Xunta reclama también que el control de la obligación de desembarque sea proporcionado y priorice la selectividad y la prevención frente a nuevas cargas rígidas para la flota.

Finalmente, solicita que la actividad pesquera pueda convivir con los nuevos usos del espacio marítimo y que el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 mantenga un fondo específico, independiente y con recursos suficientes para la pesca y la acuicultura.