El 112 Galicia gestiona 350 incidencias durante el eclipse, pero ninguna relacionada con el evento

El 112 Galicia ha gestionado alrededor de 350 incidencias durante las horas centrales del eclipse total de Sol, aunque ninguna de ellas estuvo relacionada directamente con el fenómeno astronómico que este miércoles ha congregado a miles de personas en distintos puntos de Galicia.

Entre las 12:00 y las 19:00 horas, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) recibió un total de 1.111 llamadas. De ellas, 350 requirieron la movilización de algún recurso de emergencias.

El dispositivo especial desplegado con motivo del eclipse ha transcurrido, por el momento, sin incidencias destacadas vinculadas a la celebración del evento.

Retenciones en las principales carreteras

El 112 sí tuvo constancia de retenciones de tráfico en algunas de las principales vías gallegas, entre ellas la AP-9, coincidiendo con los desplazamientos de personas hacia diferentes puntos de observación.

No obstante, estas retenciones no tuvieron consecuencias graves y no se han relacionado con ningún incidente de especial relevancia.

El operativo especial de emergencias permanece activo, por lo que los datos facilitados por el 112 podrían variar a medida que avance la jornada.