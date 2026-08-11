La Policía Nacional refuerza la seguridad por el eclipse: a mayor afluencia de personas, más agentes

La Policía Nacional establecerá un dispositivo especial de seguridad y prevención en Galicia con motivo del eclipse solar que tendrá lugar mañana, miércoles 12 de agosto. El dispositivo de la Policía Nacional se suma al que desplegará la Guardia Civil, mientras que la Xunta ya ha activado el plan territorial de emergencias.

Galicia contará con más agentes en los lugares que puedan registrar una mayor afluencia de personas, con especial atención a playas, miradores, parques y otros espacios abiertos para contemplar el eclipse. El objetivo es garantizar la seguridad y facilitar el normal desarrollo de la jornada.

El dispositivo contará con la participación de un gran despliegue de unidades especializadas (Unidades de Intervención, Caballería, Medios Aéreos, Guías Caninos, Subsuelo, Brigada Móvil), que trabajarán de forma coordinada con Policía Local y los Servicios de Emergencia para garantizar la seguridad de las personas, prevenir incidentes y facilitar la movilidad durante toda la jornada.

A Mariña Lucense, con Viveiro como municipio de mayor incidencia, se perfila como una de las zonas de Galicia desde la que se podrá disfrutar de una mejor visibilidad, circunstancia que atraerá a un elevado número de personas a distintos puntos del litoral e interior de la comarca.

A Coruña vivirá una situación especialmente singular, ya que el eclipse coincidirá con la celebración del trofeo Teresa Herrera de Fútbol entre el Deportivo y el Real Madrid a las 21:00 horas. Esto hará que haya una importante concentración de personas en la ciudad, especialmente durante la franja horaria comprendida entre el inicio del eclipse y la finalización del encuentro del partido.

Ante esta circunstancia, se establecerá un dispositivo específico de seguridad y movilidad en la ciudad, con especial atención al entorno del estadio de Riazor, accesos y vías de circulación, así como a las zonas de mayor concentración de personas.

Recomendaciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional recomienda planificar con antelación sus desplazamientos, utilizar preferentemente el transporte público y evitar desplazamientos innecesarios en el vehículo privado durante las horas de mayor afluencia

Así pues, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que disfrute de este fenómeno astronómico de forma segura, adoptando las medidas de protección necesarias y evitando conductas que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas .

La prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para que todos puedan disfrutar de este acontecimiento excepcional con total seguridad.

Ante cualquier incidencia o situación de emergencia, llama inmediatamente al 091.