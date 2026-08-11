Alerta por escasez de agua en Galicia: las prohibiciones afectan a 32 concellos

La Xunta ha activado la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, ambas en prealerta desde hace un mes. El subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial del río Verdugo, también tendrá medidas equivalentes a un escenario de alerta, aunque no se llega a declarar en este caso.

Otras cuatro unidades territoriales de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa entran en prealerta por escasez moderada de agua: las UTE del río Tambre y ría de Muros; del río Grande, en Camariñas; del río Mendo y ría de Betanzos; y del río Landro y río Ouro.

Así lo ha decidido esta mañana la Oficina Técnica de la Sequía, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que asistieron también otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidade y do Medio Rural.

Los técnicos tuvieron en cuenta tanto los datos meteorológicos de julio y las previsiones para las próximas semanas como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el Plan especial de sequía de Galicia-Costa.

El descenso importante y continuado que experimentaron ya desde la primavera los caudales circulantes y el volumen de agua embalsada en estas tres cuencas fue determinante a la hora de decretar la alerta. Todos ellos acumulan más de dos meses con indicadores de caudal bajos y sin que se detecte un cambio de tendencia.

En el caso de las cuatro unidades territoriales que pasan hoy de normalidad a prealerta, se valoraron los bajos valores de los indicadores de escasez durante un período de tiempo continuado y, en el caso concreto del río Grande, el acusado y reciente descenso de las aportaciones hídricas, con una reducción del caudal superior al 50% en el mes de julio.

Actualmente, 91 concellos de Galicia (32 en alerta y 59 en prealerta) están afectados por restricciones o medidas de seguimiento de embalses y ríos en un escenario marcado por la escasez de lluvias y las altas temperaturas.

En el resto de unidades territoriales de escasez de Galicia-Costa se mantiene la situación de normalidad. Según los datos de ocupación de comienzos de agosto, los embalses de abastecimiento se sitúan en un 72,74%, un 14,44% por debajo del nivel que tenían por estas mismas fechas el año pasado.

¿Qué restricciones hay en cada concello?

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan de sequía de la demarcación Galicia-Costa para la gestión de situaciones de escasez coyuntural, siendo el último y más elevado el de emergencia.

Esta declaración supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Así, se prohíben usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines y, si fuese necesario, se aplicarán cortes de agua puntuales.

Los 32 ayuntamientos afectados por la alerta son:

UTE río Lérez: Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa

Río Anllóns: Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas

Baiona

La situación de prealerta, por otro lado, implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten.

Esta situación también prevé medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y recomienda a los ayuntamientos minimizar los gastos públicos no esenciales. De hecho, en este escenario los municipios tienen el deber de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

Los 59 ayuntamientos afectados por la prealerta y no incluidos ya en las zonas de alerta son:

UTE río Tambre y ría de Muros: Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza-Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar,

Río Mendo y ría de Betanzos: Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo, de la UTE río Grande; Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol e Guitiriz

Cuenca del río Landro y río Ouro: Alfoz, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro y Viveiro

El objetivo de estas medidas es adelantarse ante un posible episodio futuro de escasez de agua, así como garantizar que la ciudadanía sea consciente de que es preciso hacer un consumo responsable de los recursos hídricos.