Galicia no se cierra a acoger menores de Ceuta pero exige un refuerzo de la política fronteriza

Alrededor de 72.000 personas procedentes de Marruecos entraron en Ceuta de forma masiva a finales de julio, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior. La mayor parte regresaron a su país de origen en los días posteriores, pero en la ciudad autónoma todavía permanece un número no exacto de ciudadanos, entre ellos menores no acompañados.

El Gobierno central ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que acojan a los pequeños. Las cifras disponibles apuntan a que podría haber alrededor de un millar de niños y niñas no acompañados en Ceuta que precisarán ser reubicados, ya que la ciudad no puede hacer frente a la atención de todos ellos.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha señalado este miércoles que "lógicamente, a todos los menores no acompañados habrá que atenderlos", aunque exigió un refuerzo de la política fronteriza. España no puede admitir la llegada incesante de menores como si fuese algo normal", indicó Calvo a preguntas de los medios.

Así, el titular de Presidencia en la Xunta considera que es preciso llegar a un acuerdo con todos los partidos para poder reforzar la política fronteriza y frenar la llegada "irremediable y continua" a puntos como Ceuta o las islas Canarias de menores que después se reparten entre las comunidades autónomas junto al "coste" que eso representa.

"Desde el primer momento en el que se produjo la entrada de más de 70.000 personas en una ciudad española advertimos cuáles iban a ser las consecuencias. Lógicamente, a todos los menores no acompañados habrá que atenderlos, pero habrá que atender también a las comunidades autónomas y todos los requerimientos que hacemos", añadió Diego Calvo.

El conselleiro de Presidencia, además, ha apelado a hacer algo al respecto. "El refuerzo de la política fronteriza tiene que ser más contundente. No se puede tomar como algo normal que entren menores continuamente y que tengamos que hacernos cargo las comunidades autónomas", indicó el número dos de la Xunta.

Precisamente, este miércoles el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, advirtió que si las comunidades se niegan a acoger menores migrantes "tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de menores". Pérez Triano, en una entrevista en la Cadena Ser, señaló a este respecto que "la ley tiene que cumplirse".

"Va a hacer falta solidaridad interterritorial para que estos menores terminen en otros lugares donde van a estar mejor, puesto que es imposible por parte de la ciudad autónoma que pueda atender" a todos ellos, explicó el delegado del Gobierno en Ceuta, que ha señalado que la ciudad está "bastante desbordada".

"Hay una Ley de Extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión allí donde tenemos vías de entrada, como es el caso de Canarias o como es el caso de Ceuta y Melilla", explicó por su parte el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en TVE, según recoge Europa Press.