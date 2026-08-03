Ayudas de hasta 500 euros para que familias gallegas con niños de 3 a 13 años puedan conciliar

Galicia contará un año más con el Bono Concilia Familia, al que la Xunta destina más de 2,6 millones de euros. El objetivo de este programa es ayudar a sufragar los costes adicionales que afrontan las familias en la atención de sus hijos e hijas durante los períodos no lectivos, según ha informado el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, tras el Consello da Xunta.

El Gobierno gallego publicará en el mes de septiembre las bases que rigen esta convocatoria de ayudas y las familias tendrán un mes para presentar la documentación acreditativa. La Xunta ya ha concretado que podrán beneficiarse de este programa las unidades familiares con hijos de entre 3 y 13 años en las que ambos progenitores trabajen o bien uno en el caso de las monoparentales.

El Ejecutivo autonómico concederá hasta 500 euros para aquellas unidades familiares que tengan que contratar servicios de atención a domicilio y hasta 200 euros por niño en los casos en que asistan a recursos de conciliación o campamentos, excluidos los financiados por administraciones públicas.

Ayudas a Venezuela

Rueda, por otro lado, destacó el esfuerzo que el Ejecutivo autonómico está haciendo para apoyar a la comunidad gallega que reside en Venezuela. La Xunta ha lanzado varias medidas de apoyo que suman 2,5 millones de euros, entre ellas una línea de ayudas que se publicará el miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) específicas para las personas afectadas por los terremotos.

Estas aportaciones se destinarán a ayudar a sufragar gastos para paliar la pérdida temporal o definitiva del lugar de residencia habitual de los gallegos residentes en Venezuela. La concesión de estas subvenciones se realizará en régimen de concurrencia no competitiva debido al interés público, social y humanitario derivado de las excepcionales circunstancias que concurren en este caso.

El crédito inicial destinado a esta línea es de 500.000 euros, que "podrá ser ampliable en función de las necesidades que se vayan planteando y de lo que nos vayan indicando las entidades", según concretó Rueda. Las solicitudes podrán presentarse desde el 6 de agosto hasta el 1 de diciembre de 2026, preferiblemente a través de la sede electrónica de la Xunta.

Las personas interesadas también podrán dirigirse a las entidades colaboradoras de Venezuela —Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Hermandad Gallega de Valencia, Centro Gallego de Maracaibo, Centro Gallego de Puerto la Cruz y Asociación Fillos de Galicia dos Estados de Aragua e Lara, en Maracay— para facilitar la tramitación.