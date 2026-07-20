Aemet activa la alerta naranja en España: ¿Se librará Galicia de la tercera ola de calor del verano?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la llegada de una nueva ola de calor a España. El tercer episodio del verano comenzará este martes 21 de julio y se prolongará, al menos, hasta el jueves 23.

Ante esta previsión, el organismo estatal ha activado el aviso naranja en varias comunidades autónomas por altas temperaturas. MeteoGalicia, por su parte, ha activado la alerta amarilla por temperaturas de hasta 36 ºC.

Hasta 36 ºC para el martes

El patrón de bloqueo, conformado por una DANA estacionaria al noroeste de la Península, unido a la presencia de un alta en niveles medios sobre el norte de África, está dando lugar a la intrusión de una masa de aire cálido y seco.

La tercera ola de calor del verano comenzará a partir de mañana. La jornada de hoy será de transición, con circulación de vientos del oeste, más húmedos, que favorecerán un ligero aumento de la probabilidad de lluvias y un descenso de las temperaturas.

No obstante, a partir de mañana cambiará la situación por completo.

El martes se espera alcanzar los 36 ºC en algunos puntos del interior de Galicia. Ourense volverá a ser, una vez más, el punto más cálido, mientras que el litoral gallego mantendrá temperaturas más suaves que no alcanzarán los 30 ºC.

En Galicia, a próxima semana (20 a 26 de xullo) será:

🌡️ Máis cálida do normal, unha vez máis.

🌂 Máis seca do normal no norte e sueste de Galicia e normal no resto pic.twitter.com/Pjd5I4aAzf — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) July 17, 2026

Aunque los termómetros subirán en toda la comunidad, el ascenso no será tan acusado como en otras zonas del país.

Aun así, la jornada de mañana será especialmente calurosa en el Miño de Ourense y Valdeorras, donde MeteoGalicia ha activado avisos de nivel amarillo por altas temperaturas. La alerta permanecerá activa entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Por el momento, no hay más avisos previstos, por lo que habrá que esperar para ver cómo evoluciona la situación en los próximos días. De cara al jueves, se espera el final de este episodio, mientras que para el viernes la incertidumbre aumenta de forma notable.

"Aunque en estos momentos el escenario más probable es la entrada de una masa más fresca por el noreste peninsular, que iniciaría un descenso térmico que se iría generalizando en los siguientes días, no se puede descartar que dicha entrada se pueda retrasar alguna jornada más y alargar la ola de calor", advierte la Aemet.