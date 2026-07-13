El Gobierno eximirá del pago de la Seguridad Social a las mariscadoras gallegas cuando no haya actividad

El BNG ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno para la exención de las cuotas a la Seguridad Social a las mariscadoras cuando no puedan recuperar su actividad económica, tal como sucede en la actualidad a consecuencia de los temporales, que han provocado la mortandad de los bivalvos y de otros recursos marisqueros en las Rías Gallegas.

La formación ha detallado que el principio de acuerdo permitirá la exención del pago de las cuotas a la Seguridad Social para las mariscadoras y mariscadores afectados por la grave crisis que atraviesa el marisqueo gallego, especialmente por las consecuencias de los temporales y las lluvias torrenciales del pasado invierno.

El partido ha señalado que la medida pactada con el Ejecutivo se espera que se incluya en un decreto ley y permitirá mantener de alta a las trabajadoras hasta que puedan retomar la actividad.

"El BNG seguirá trabajando para defender los intereses de Galicia y de un sector tan importante como el marisquero", ha enfatizado el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego.

Una situación insostenible

Rego ha añadido que la medida supondrá un alivio "inmediato" para cientos de familias que llevan meses soportando una situación "insostenible", pues pese a no tener ingresos procedentes del marisqueo estaban obligadas a seguir pagando cada mes a la Seguridad Social.

Así, el BNG informa que después de semanas de negociaciones con el Gobierno finalmente las personas trabajadoras por cuenta propia incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar dedicadas al marisqueo quedarán excepcionalmente exentas del pago de las cuotas.