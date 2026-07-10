Pesar en Galicia por el trágico incendio forestal en Almería: "Enviamos todo nuestro apoyo"

Galicia se ha despertado este viernes consternada por el trágico incendio de Los Gallardos, en Almería. El fuego, originado por la caída de un cable del tendido eléctrico, ha provocado el fallecimiento de al menos 11 personas, mientras que otras 19 están desaparecidas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, han trasladado su pesar por los fallecimientos.

"Consternado por la noticia de los fallecimientos del incendio de Almería. Desde Galicia enviamos todo nuestro apoyo y cariño al pueblo andaluz en estos momentos tan difíciles", escribe Rueda en su perfil de X, a través del que ofrece a su "compañero Juanma Moreno" la ayuda que precise.

Ana Pontón, por su parte, también ha querido enviar un cálido mensaje: "Todo o meu apoio e solidariedade coas familias das vítimas do incendio de Los Gallardos, con toda a veciñanza e con todas as persoas que loitan contra as lapas. Estamos ao seu lado, desde unha Galiza na que sabemos moi ben as duras consecuencias dos lumes".

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, por su parte, ha transmitido la consternación de los socialistas gallegos por lo ocurrido en Almería. Torrado ha calificado de "absolutamente dramática" la situación, de la que según ha señalado todavía no se conoce la dimensión real.

El diputado socialista ha deseado que se solucione lo antes posible, exigiendo que los negacionistas y aquellos que les dan voz "callen, observen y aprendan antes de hablar". "No es la primera vez y, tristemente, si no cambiamos de políticas no va a ser la última", advirtió Torrado.

El trágico incendio

El incendio forestal de Los Gallardos comenzó, según apuntan los primeros indicios, debido a la caída de un cable del tendido eléctrico. Las llamas se propagaron rápidamente, quedando varias personas atrapadas mientras intentaban buscar una salida por sus propios medios, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía.

Al menos 11 personas han fallecido en las últimas horas como consecuencia del fuego. Cuatro de ellas, de origen británico, han sido localizadas en el interior de un mismo coche. Las otras siete forman parte de un grupo de nueve ciudadanos que dejaron sus vehículos e intentaron buscar una salida del incendio a pie. Solo dos sobrevivieron.

Los servicios de emergencias trabajan en dos flancos distintos del incendio mientras siguen desaparecidas 19 personas. El fuego también ha dejado al menos cuatro heridos graves por quemaduras y cuatro asistencias en el terreno por quemaduras leves, problemas respiratorios y otras lesiones provocadas por la densa humareda.

La Junta de Andalucía ha calificado lo ocurrido en Los Gallardos como "el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" en la comunidad.