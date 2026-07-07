Galicia registra el segundo junio más cálido de su historia: dos olas de calor y lluvia "escasa"

El mes de junio 2026 fue el segundo más cálido desde que existen registros en Galicia, con dos olas de calor y lluvias "escasas". Así lo ha dado a conocer el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada, en una rueda de prensa sobre el balance meteorológico de este mes de junio, en la que ha estado acompañado de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

El mes comenzó "relativamente tranquilo", según explicó Taboada, que señaló que las temperaturas en el arranque de junio fueron más bajas de lo esperado para la época del año. Los termómetros fueron subiendo poco a poco y, de hecho, se registraron dos episodios de calor "importantes", del 11 al 14 y del 20 al 24 de junio.

Esto ayudó a que el pasado mes de junio fuese el segundo más cálido desde que existen registros, con una anomalía de 2,6 grados y temperaturas mínimas "bastante elevadas" y con tendencia ascendente. Una situación que apenas ha variado en julio, que ha comenzado con una ola de calor con hasta 42,6 grados en Ourense el pasado sábado.

Más allá del calor, junio se caracterizó por ser muy seco. El coordinador de Meteogalicia explicó que apenas llegaron frentes del Atlántico y que las lluvias fueron "escasas e irregulares", con algunas de carácter tormentoso en el interior de Lugo. "Ha sido la cuarta primavera más seca desde el año 1961", señaló Taboada, según recoge Europa Press.

Galicia se encamina ahora hacia el final de la ola de calor gracias a la entrada de aire del Atlántico, que desplazará el aire cálido del Norte de África. Pese a que las temperaturas no serán tan elevadas, sí hará calor en la provincia de Ourense y el sur de Lugo.

Ángeles Vázquez, por su parte, explicó que las olas de calor no son algo excepcional, aunque sí lo es que "vayan una detrás de otra". La Xunta emitió en lo que va de año 16 alertas por ola de calor, pese a que el verano acaba de empezar.

"Esto también es fruto de que arrastramos un mes de junio atípico. Digo atípico porque llovió un 50% menos de la media de la serie histórica y podemos decir que fue el segundo mes de junio con temperaturas más altas también en la serie histórica", añadió la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Críticas al Gobierno central

Ángeles Vázquez, por otro lado, ha criticado al Gobierno central por no haber presentado los proyectos que optan a la financiación europea del Fondo Social por el Clima. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático señaló que el Ejecutivo lleva "un año de retraso", ya que debería haberlos dado a conocer el 30 de junio de 2025.

"Galicia presentó proyectos por cerca de 1.300 millones de euros y nos encontramos con que no están recogidos como querríamos", lamenta Vázquez, que ha añadido: "No sirven solo los titulares, lo que tiene que haber es implantación en el territorio. De ahí que nosotros quitáramos a través de fondos propios actuaciones para refugios climáticos".

La titular de Medio Ambiente, además, ha cargado contra el BNG por co-gobernar con el Gobierno de España y no decir "absolutamente nada" sobre el "retraso" a la hora de presentar los proyectos para optar a los fondos. La Xunta, añadió Vázquez, tiene claro que hay que implementar los fondos europeos y que el Gobierno de España no "debería permitirse perder estos fondos".

Mesa da Seca

La Xunta, por otro lado, ha convocado para mañana miércoles a la Mesa da Seca, comité que evalúa el estado de los embalses y cuencas, para valorar si se activa la prealerta por sequía. Los datos de Meteogalicia y de Augas de Galicia determinarán si se establece la prealerta en la comunidad, donde se están estudiando las tres cuencas "más sensibles", la del Lérez, Anllóns y Baiona.

Augas de Galicia presidirá el encuentro, en el que participarán representantes de Meteogalicia, de la Consellería de Sanidade y Medio Rural y miembros de Protección Civil. "Esto no quiere decir que nos tenemos que alarmar, pero sí que tenemos ser muy cautos y precavidos a la hora de utilizar el agua", señaló Vázquez.

Algunas medidas recomendadas es no hacer lavados reiterados de vehículos o llenar continuamente piscinas en vez de clorarlas, así como no regar de forma continuada tanto en jardines como en huertas si están en zonas más sensibles a la sequía. La titular de Medio Ambiente, además, ha pedido a los municipios gallegos que controlen las pérdidas de agua en sus redes de abastecimiento.