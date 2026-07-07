Detenido un hombre de 76 años por presuntos abusos sexuales a peregrinas en el Camino de Santiago

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Hondarribia a un hombre de 76 años como presunto autor de varios abusos sexuales a mujeres que realizaban el Camino de Santiago por la ruta del Norte.

Según la investigación, el sospechoso abordaba a peregrinas que caminaban solas, entablaba conversación con ellas y después las besaba y abrazaba en contra de su voluntad.

La investigación comenzó la pasada semana, cuando una peregrina extranjera denunció que había sido abordada por un hombre en una zona rural de Hondarribia. La mujer relató que, tras mantener una breve conversación, el individuo comenzó a besarla sin su consentimiento y que solo pudo escapar después de zafarse de él.

A raíz de esa denuncia, la Ertzaintza comprobó que desde el pasado mes de junio al menos otras siete mujeres podrían haber sufrido episodios similares en la misma zona.

Todas ellas eran peregrinas extranjeras que transitaban solas por el municipio y describieron a un hombre de características físicas similares.

Lo sorprendieron intentando repetir los hechos

Ante la reiteración de los casos, agentes de paisano establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona. Durante el operativo localizaron a un hombre cuya descripción coincidía con la facilitada por las víctimas y observaron cómo intentaba repetir el mismo comportamiento denunciado por las peregrinas, por lo que procedieron a su detención.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación y continúa realizando gestiones para localizar a otras posibles víctimas que pudieran haber sufrido hechos similares en fechas anteriores.