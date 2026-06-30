Estos son todos los regalos vinculados a Galicia que recibió la Familia Real en 2025

La Princesa Leonor; los Reyes Felipe VI y Letizia y la Infanta Sofía en la Escuela Naval de Marín. Beatriz Ciscar / EP

La Familia Real recibió 13 regalos vinculados a Galicia a lo largo del año pasado. La obra completa de Rosalía de Castro, un facsímil de Nós por Castelao y una bufanda del CD Burela Fútbol Sala son algunos de los presentes que los miembros de la realeza atesoran procedentes de la comunidad gallega.

Los 13 regalos ligados a Galicia forman parte de los 429 obsequios institucionales que recibieron los miembros de la Familia Real durante 2025, según recoge Europa Press.

La mayor parte de los regalos (214) fueron para Felipe VI, seguido por la Reina Letizia (98) y la Princesa de Asturias (21). En conjunto, los Reyes percibieron 67 presentes, mientras que Doña Sofía y la Infanta Sofía también fueron obsequiadas.

Ferrol, Santiago y Burela

La Casa del Rey ha informado este martes que el primero de los obsequios fue entregado en febrero. El Felipe VI recibió de manos del almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol el libro La obsesión por el orden académico. El Arsenal de Ferrol.

Días después, el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, entregó al monarca el ejemplar La Catedral de los Caminos: una biografía de la Iglesia de Santiago.

El siguiente regalo sería entregado en junio, cuando el jefe del Estado recibió una maqueta de la Muralla de Lugo. El obsequio era del alumnado del Colegio Cervantes de Lugo y fue entregado durante una audiencia celebrada con los ganadores del concurso escolar ¿Qué es un Rey para ti?

Los Reyes visitaron ese mismo mes Burela, donde recibieron varios regalos. Felipe VI fue obsequiado con un pin de la Fundación Eu Son y los Reyes recibieron dos camisetas personalizadas y una bufanda del CD Burela Fútbol Sala, un plato conmemorativo de la Cofradía de Pescadores de Burela y una figura de la Fundación Eu Son.

La alcaldesa de Burela, Carmela López Moreno, entregó por su parte a la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía un colgante y dos pulseras.

La Princesa de Asturias, la que recibió más regalos

La Princesa de Asturias fue la que más regalos vinculados a Galicia recibió el año pasado. Y es que la princesa Leonor tuvo mucha relación con la comunidad gallega a lo largo de 2025 por su formación en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) y, además, recibió la Medalla Castelao.

La Xunta le entregó al acabar el curso un lote compuesto por el libro Rosalía de Castro. Obra completa, un facsímil de Nós por Castelao, un cortavientos y un conjunto de pendientes y broche.

La Princesa de Asturias, además, recibió en la Escuela Naval un llavero, un conjunto de pendientes y pulsera y una fotografía.

El listado de obsequios vinculados a Galicia se completa con el broche de la Armada que recibió la reina Sofía de manos del presidente de Navantia, en el acto de botadura de la F-111 Bonifaz celebrado en Ferrol.