Galicia reconoce con las Medallas Castelao 2026 a cinco referentes de la solidaridad, la ciencia, el deporte y la cultura

Santiago de Compostela acogió este domingo la ceremonia de imposición de las Medallas Castelao 2026, un acto institucional en el que la Xunta de Galicia reconoció la trayectoria de cinco personas e instituciones por su contribución destacada a la sociedad gallega en ámbitos como la solidaridad, la ciencia, la música, el deporte y el emprendimiento.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presidió la ceremonia, que comenzó con un mensaje de solidaridad hacia Venezuela tras los terremotos registrados en el país y con un recuerdo a las víctimas y a la comunidad venezolana residente en Galicia, dada la estrecha relación histórica entre ambos territorios a través de la emigración.

Rueda trasladó el apoyo del Gobierno gallego y de la sociedad gallega a los afectados y subrayó que la Xunta permanecerá al lado de Venezuela en los próximos días y semanas. "Que todo el mundo tenga la seguridad de que la solidaridad de Galicia estará al lado de Venezuela para ayudarles en todo lo que podamos", afirmó durante su intervención.

El presidente aprovechó también su discurso para reivindicar el papel de la autonomía en el desarrollo de Galicia durante las últimas décadas, destacando la estabilidad institucional como base del progreso económico y social. En este sentido, defendió que "democracia, autonomía y prosperidad caminan y tienen que caminar siempre de la mano", y llamó a preservar ese equilibrio frente a discursos que, según dijo, simplifican la realidad política.

Asimismo, Rueda defendió la igualdad entre territorios dentro del Estado y aseguró que Galicia no reclama privilegios, pero tampoco aceptará discriminaciones. En este contexto, reivindicó una comunidad abierta al mundo, capaz de atraer talento, impulsar la innovación y mantener sus señas de identidad.

La Fundación Andrea fue distinguida por su labor solidaria de acompañamiento a familias con menores enfermos o con patologías graves, convirtiéndose en un referente del apoyo social en Galicia a partir de una iniciativa impulsada por Charo Barca.

El trompetista Esteban Batallán Cons fue reconocido por su destacada trayectoria internacional en algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo, siendo un ejemplo del talento musical formado en Galicia y proyectado a nivel global.

La científica Mar Capeáns Garrido, doctora por la Universidade de Santiago de Compostela y directora de operaciones del CERN en Ginebra, fue distinguida por su papel en uno de los principales centros de investigación del mundo y como ejemplo de excelencia científica con sello gallego.

El atleta Adrián Ben, natural de Viveiro, recibió la Medalla Castelao por su trayectoria en el medio fondo, sus logros en competiciones internacionales y su capacidad de superación, convirtiéndose en uno de los referentes del atletismo gallego y español.

La empresaria María Barallobre Tomé fue reconocida por su evolución profesional vinculada al sector turístico y gastronómico, tras una trayectoria que pasó por la docencia y que ha derivado en proyectos de proyección internacional, siendo ejemplo de emprendimiento y empresa familiar.

La ceremonia concluyó con un mensaje de reconocimiento colectivo a los premiados, a los que la Xunta definió como representación de una Galicia “generosa, talentosa y trabajadora”, que apuesta por la ciencia, la innovación, el esfuerzo y la protección de los más vulnerables como ejes de su futuro.

Fundación Andrea

Reconocida por su labor solidaria de apoyo a familias con menores enfermos o en situación de especial vulnerabilidad.

Esteban Batallán

Trompetista gallego de proyección internacional, referente en orquestas de prestigio mundial.

Mar Capeáns

Directora de operaciones del CERN y ejemplo del talento científico gallego en la investigación internacional.

Adrián Ben

Atleta de élite del medio fondo español, distinguido por su esfuerzo, constancia y logros deportivos.

María Barallobre

Empresaria gallega del sector turístico y gastronómico, ejemplo de emprendimiento y proyección exterior.