Rueda asegura que, por ahora, no hay víctimas mortales gallegas en Venezuela tras los terremotos

Servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el miércoles por la tarde, en Caracas, Venezuela , 24 de junio de 2026, en esta captura de pantalla de video.

Galicia sigue muy de cerca la situación en Venezuela tras los dos terremotos. Por el momento, no habría víctimas mortales gallegas. Así lo ha indicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien, en un acto en Vigo, se ha pronunciado sobre la situación en el país sudamericano.

"Lo que sabemos hasta ahora es que no hay víctimas mortales gallegas, lo que no quiere decir que pueda haberlas a medida que avanzan los trabajos de rescate", ha indicado Rueda, según recoge Europa Press, en declaraciones a los medios tras acudir a la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Vigo.

Para el presidente gallego, la clave es la colaboración con el Gobierno central, así como el contacto con el asociacionismo gallego en Venezuela, es "saber la afectación y qué necesitan". "En las posibilidades de la Xunta ofreceremos toda ayuda que sea posible, que esté en nuestras manos. Una ayuda canalizada y que tiene que ser fijada en el primer momento", ha puntualizado.

Así, aparte de los "canales directos" por la "relación muy estrecha y frecuente" que la Xunta mantiene con las asociaciones gallegas, también se coordinará a través del Gobierno central y la cooperación internacional.

"Por lo tanto, primero vamos conocer los daños y después ver cómo podemos ayudar, pero desde luego que ayudaremos", ha subrayado el presidente gallego.

"Contacto permanente" con los centros gallegos

El presidente de la Xunta, ha afirmado también que está "en contacto permanente" con los representantes de los centros gallegos en el país sudamericano. "Mucha preocupación por los efectos de los terremotos registrados en Venezuela. Seguimos con atención la situación, en contacto permanente con los representantes de los centros gallegos en el país", ha señalado el presidente autonómico en un mensaje a través de su perfil oficial de la red social 'X'.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, consultadas por Europa Press, han remarcado que "están en comunicación y a disposición" de las autoridades de España en el país, estos son la embajada y el consulado, para "colaborar en la medida de lo posible".

A renglón seguido, han apuntado que "mantienen el apoyo" a la comunidad gallega residente en Venezuela, que realiza "un papel clave" en el acompañamiento de las familias, para atender sus necesidades y, en caso de ser necesario, "actuar de inmediato" en el marco de las competencias que tiene el Ejecutivo gallego.

Besteiro: "Estamos con todas las personas afectadas"

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha señalado que sigue "muy de cerca y con enorme preocupación" la situación de Venezuela, un pueblo "muy querido" para Galicia, donde viven más de 30.300 gallegos --según los últimos datos del IGE--.

"Hoy estamos con todas las personas afectadas, con sus familias y con los equipos de emergencia que trabajan sin descanso", ha apuntado el líder de los socialistas gallegos a través de un mensaje en 'X', en el que traslada toda la solidaridad con Venezuela.