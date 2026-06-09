Confirmado por el Gobierno: jóvenes gallegos podrán viajar con descuentos de hasta el 90% en autobús y tren este verano

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha el Verano Joven con descuentos de hasta el 90% para que los jóvenes gallegos y del resto de España, con edades comprendidas entre 18 y 30 años, puedan viajar en transporte público este verano, tanto por España como por Europa.

Las rebajas se aplicarán en los billetes sencillos y de ida y vuelta de los trenes y de los autobuses de titularidad estatal y de los pases Interrail con fecha para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Jóvenes entre 18 y 30 años

Regresa una nueva edición del programa Verano Joven, con descuentos para jóvenes con el objetivo de fomentar los viajes en transporte público durante el verano de 2026. Para esta cuarta edición se destinará 130 millones de euros.

Gracias a esta iniciativa, los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán beneficiarse de rebajas de hasta el 90% en diferentes medios de transporte, tanto para desplazamientos por España como por Europa.

Los descuentos estarán disponibles para viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026. Las ayudas se aplicarán a billetes sencillos de ida y vuelta en trenes y autobuses de titularidad estatal, así como el pase Interrail Global Pass de 10 días utilizables en un período de dos meses.

Podrán beneficiarse de esta medida las personas nacidas entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive, que tengan nacionalidad española o sean extranjeros con residencia legal en España.

Descuentos de hasta el 90% en autobús y tren

Servicios ferroviarios de media distancia convencional y ancho métrico : rebaja del 90% del precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta

: rebaja del 90% del precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta Servicios comerciales o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios : rebaja del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete

: rebaja del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete Avant : descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta

: descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta Servicios de autobús regular de competencia estatal : descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta

: descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe

Cómo descargar el Verano Joven 2026

Para acceder a estas bonificaciones, es necesario registrarse previamente en el programa al menos 24 horas antes de efectuar la primera compra. Durante el proceso de inscripción tendrás que aportar du DNI o NIE para comprobar que cumples los requisitos establecidos (edad y nacionalidad).

Una vez validada la solicitud, recibirás un código personal que deberás facilitar a la empresa operadora en el momento de adquirir el billete para que se aplique el descuento correspondiente.