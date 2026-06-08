Pilar Fernández asume la tenencia fiscal en Galicia: "Regreso a mi casa profesional tras 28 años"

La fiscal Pilar Fernández Pérez tomó posesión este lunes, 8 de junio, como teniente fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Galicia en un acto institucional celebrado en la sala primera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en A Coruña.

La ceremonia estuvo presidida por la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró Bouza, y contó con la asistencia de fiscales de Galicia y de otras comunidades autónomas, en un acto que formalizó su incorporación a la cúpula del Ministerio Fiscal en la comunidad.

Durante su intervención, Fernández destacó el regreso a Galicia tras una larga trayectoria profesional y reivindicó el aprendizaje acumulado durante su carrera: "después de 28 años de carrera profesional, volvemos al punto de partida sabiendo que es un mundo complejo, pero con la misma ilusión y con la experiencia de que cualquier esfuerzo que hagamos para luchar contra las injusticias y ayudar a quienes las sufren va a ser muy bien recibido", señaló.

La nueva teniente fiscal defendió una institución basada en el trabajo compartido y la cooperación interna: "la antigüedad es un valor esencial, pero también lo son la ilusión, la escucha, el trabajo en equipo y ser conscientes de que formamos parte de una institución en continuo cambio, en la que nadie es más importante que los demás", afirmó.

Fernández subrayó además la necesidad de reforzar la respuesta institucional con medios adecuados y coordinación: "tenemos la obligación de dotarnos de las herramientas de trabajo necesarias y esta será nuestra demanda en todas las comisiones y foros donde tengamos representación, desde el más absoluto respeto y colaboración institucional", apuntó.

En su discurso también apeló a la independencia y al respaldo a los profesionales del Ministerio Fiscal: "mi compromiso, bajo el liderazgo de la fiscal superior, será proporcionar el apoyo y el amparo necesario para trabajar con autonomía y seguridad, sin injerencias externas que puedan perturbar nuestro servicio a la ciudadanía", expresó.

La fiscal recordó igualmente el papel esencial de la institución en la sociedad: "la Fiscalía es una institución esencial para la defensa de la legalidad, de los derechos de la ciudadanía y del interés público; servirla constituye una honra, pero también una exigencia permanente de rigor, independencia, humanidad y compromiso", afirmó.