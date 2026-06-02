Alfonso Villares toma posesión como delegado de la Xunta en Lugo: "Quiero aportar mi grano de arena"

Alfonso Villares ha tomado posesión como nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo tras el cese, "a petición propia", de Javier Arias tras seis años en el cargo. El exconselleiro do Mar estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela, Villares fue alcalde de Cervo desde 2007 hasta que tomó posesión como conselleiro do Mar. Ahora, se estrena como delegado de la Xunta en Lugo, un cargo que asume con el objetivo de "estar al lado de los ciudadanos": "Llevo el servicio público en la sangre".

El delegado de la Xunta en Lugo compareció ante los medios tras la toma de posesión, explicando que el nombramiento lo pilló "por sorpresa" y que se lo comunicaron casi sin tiempo. Villares, sin embargo, ejercerá el cargo con "cercanía" a los vecinos y responsabilidad: "Siempre con humildad, el objetivo es aportar mi grano de arena, y que este sea muy grande, para que nuestros vecinos puedan estar mucho mejor".

El que fuera conselleiro do Mar no ha querido valorar la proximidad de las elecciones al nombramiento, según recoge Europa Press, y ha insistido en su inocencia tras la denuncia por supuesta agresión sexual que ha sido archivada. Así, inicia ahora una nueva etapa laboral en la que busca "responder a las expectativas que el Gobierno gallego ha puesto en mí".

El conselleiro de Presidencia, por su parte, ha dado la bienvenida a Villares "a la que es su casa", destacando su perfil de "servicio público" y su conocimiento "perfecto" de la provincia de Lugo y del Gobierno gallego. "Estamos con los brazos abiertos porque formas parte del Gobierno y confiamos en ti para representarnos en la provincia de Lugo", añadió.

Diego Calvo, por otro lado, ha agradecido "el gran trabajo realizado" por Javier Arias para hacer más cercana la institución y le ha deseado suerte en sus "próximas ocupaciones", sobre las que no ha querido manifestarse el responsable territorial de la Xunta cesante.

Denuncia archivada

El presidente de la Xunta anunció este lunes que el Consello da Xunta había dado luz verde al nombramiento de Villares, entre otros cambios en el Ejecutivo gallego de cara a la segunda mitad de la legislatura. Lo hizo casi un año después de que Villares dejase a un lado la vida política a raíz de una denuncia.

El exconselleiro do Mar fue denunciado por la presentadora Paloma Lago en enero de 2025, pocos días después de que supuestamente hubiesen sucedido los hechos (diciembre de 2024). La noticia se conoció en junio del año pasado, cuando Villares dimitió de su cargo al mismo tiempo que se defendía como "absolutamente inocente": "No quiero que pueda afectar a la Xunta o a instituciones autonómicas".

Al ser aforado, el juzgado había remitido la denuncia a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG. El caso estaba admitido a trámite y se iban a practicar diligencias, pero con la dimisión de Villares se devolvió a Ferrol al perder el aforamiento.

Precisamente, el Juzgado de Instrucción nº2 de Ferrol determinó el pasado mes de diciembre que no procesaría al anterior titular de la cartera de Mar en la Xunta de Galicia, finalizando su sumario. La Audiencia Provincial ha confirmado la decisión de archivar la denuncia.

Marta Villaverde ejerce como conselleira do Mar desde la dimisión de Villares. La hasta ese momento directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro tomó posesión en un acto en el que se sucedieron palabras y gestos de apoyo a su compañero, entonces investigado.

Toma de posesión de Eloína Injerto

También ha tomado posesión este martes la nueva directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Injerto, que sustituye en el cargo a María Quintiana. Acompañada por la conselleira de Política Social, Fabiola García, Injerto ha agradecido la confianza depositada en ella y se ha comprometido a asumir el cargo con "con responsabilidad, con ilusión, con compromiso y con humildad".

La hasta ahora directora de la Fundación Pública Galega para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica (Funga) ha tenido palabras de recuerdo para las mujeres con las que ha tenido "la suerte de compartir camino": "Mujeres muy diversas, de las que aprendí lo que es el esfuerzo, la valentía y la perseverancia".

Respecto a las metas que se propone al frente de Promoción e Igualdade, Injerto ha señalado que trabajará para que la conciliación laboral, personal y familiar sea una realidad "cada vez más accesible", así como por el impulso de la corresponsabilidad y la visibilización del talento y el esfuerzo de las mujeres.

Fabiola García, por su parte, recordó los "más de 25 años de experiencia" de Eloína Injerto en el sector social de Galicia: "Conoce a la perfección la sensibilidad que necesita una persona para trabajar desde esta consellería". La conselleira también agradeció "la generosidad y capacidad de trabajo" de María Quintiana, que estuvo dos años al frente de este departamento con "rigurosidad y un trabajo impecable".