Los surfistas de Galicia podrán salir al mar con aviso naranja si las olas no superan los 4 metros

El Consello da Xunta ha dado este lunes el visto bueno a la actualización de las actividades náuticas y acuáticas federadas ante una alerta meteorológica. Una de las principales novedades que incluye la medida es la flexibilización de los criterios para que los surfistas puedan salir al mar si hay alerta naranja por temporal costero: las olas no deben superar los cuatro metros ni el viento los 47 nudos.

Esta era una demanda de los deportistas, que este invierno se manifestaron en A Coruña para exigir "a liberdade de surfear e disfrutar do mar con responsabilidade". Lo hicieron después de que un surfista fuese identificado tras coger unas olas en plena alerta naranja, con olas de hasta ocho metros. La Policía Local le solicitó que abandonase la playa y no fue sancionado.

Precisamente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó este lunes que el protocolo aprobado responde a la solicitud de las federaciones de las disciplinas que se desarrollan en el medio acuático, como la vela, el remo, el piragüismo y el surf, de mejorar la precisión en la aplicación de las alertas en aguas interiores o áreas protegidas, reforzando el carácter preventivo del sistema.

"Hasta ahora era un protocolo homogéneo, que no distinguía por tipo de deporte", explicó Rueda, que indicó que la actualización entra en vigor hoy mismo teniendo en cuenta las características específicas de ciertas disciplinas en el caso de los deportes náuticos. "Se pueden realizar ajustes sin poner nada en riesgo", señaló el presidente de la Xunta.

¿Qué cambios establece el protocolo?

Una de las novedades que establece el protocolo es que, en caso de alerta naranja por lluvia, se suspende la actividad del programa Xogade y federada en el exterior, excepto en el caso de los deportes náuticos y acuáticos federados.

Si la alerta naranja es por fenómeno costero, se suspende la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar, excepto en el caso de los deportes náuticos que se realizan en aguas protegidas (estuarios y bahías).

Respecto al surf, en los puntos de la costa georreferenciados por MeteoGalicia, "se establecen criterios técnicos para decretar la suspensión": olas de cuatro metros y viento de un máximo de 47 nudos, entre otros. Estas condiciones y parámetros máximos están establecidos en un nuevo anexo cuatro, que se añaden al protocolo existente, publicado en la página web de Deporte Galego.

En cuanto a las olas de calor, la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade se decidirá con el Comité Permanente de Coordinación de la Consellería de Sanidade al activarse los niveles de alerta 2 y 3. En estos casos, no habrá restricciones para las actividades náuticas y acuáticas de municipios costeros, mientras que en los del interior se recomienda no realizarlas entre las 12:00 y las 17:00.

La Xunta señala que se mantiene el protocolo para las alertas naranjas por viento en tierra, con la suspensión de Xogade y la actividad federada en el exterior; bajas temperaturas, sin suspensión de la actividad deportiva; y nieve, con suspensión total. Tampoco hay cambios en el caso de las alertas amarillas, en las que no hay suspensión, ni en las alertas rojas, en las que se suspende toda la actividad deportiva federada y el programa Xogade.

Los cambios introducidos fueron acordados por la Comisión de Alertas Meteorolóxicas, integrada por representantes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes y de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, y con los organismos estatales competentes con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad en la práctica deportiva.

Comisión de Alertas Meteorolóxicas

El Comité de Alertas Meteorolóxicas Deportivas es el responsable de tomar las decisiones, que basa en la alerta emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y complementa con la de MeteoGalicia. En caso de discrepancia entre las previsiones de ambas entidades, las medidas aplicadas se adaptan a la más desfavorable.

La comunicación de las decisiones adoptadas se realiza por vía electrónica y a través de las redes sociales por la Secretaría Xeral de Deportes con la mayor antelación posible.

Los destinatarios son la Unión de Federacións Deportivas Galegas (Ufedega), las federaciones deportivas de Galicia y los grupos deportivos escolares afectados, así como las instalaciones deportivas dependientes de la Xunta.