Las bajas que exceden tiempos estándar por listas de espera en Galicia no cuentan en el plus de médicos

Las bajas laborales que excedan los tiempos "estándar" por motivos como las listas de espera para realizar pruebas complementarias no contarán para el indicador vinculado al plus de productividad de los médicos. Así lo ha ratificado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

El responsable autonómico ha señalado que "se tienen en cuenta" este tipo de factores, defendiendo la medida: "Es una especie de aplicativo que estamos desarrollando todavía para, efectivamente, conocer dónde están los defectos. Si un médico señala que un paciente está pendiente de una prueba complementaria, tenemos que recibir esa información para que las gerencias actúen sobre la manera de resolver el problema, precisamente para corregir los defectos de nuestra organización a la hora de tramitar las incapacidades. Es un ejercicio, incluso, de autocrítica".

Gómez Caamaño ha apelado a hacer pedagogía y "explicar bien" la medida para que la gente sepa lo que implica, indicando que la prescripción de bajas es un acto "realmente médico": "En absoluto esto es para premiar o incentivar a los médicos. Eso, incluso como médico, que la gente piense que eso es posible, no me gusta. Me parece hasta una falta de respeto. Los médicos saben cuando tienen que dar el alta y saben cuando tienen que dar la baja".

El responsable autonómico ha incidido varias veces en la necesidad de evaluar un problema "objetivo", recordando que este indicador estaba ya en vigor el año pasado, además estar de incluido en los convenios del Instituto Nacional de la Seguridad Social "para abordar precisamente ese problema de las bajas, que ya hacen otras comunidades autónomas".

"Insisto. Es para conocer nuestra manera de tramitar, de gestionar las bajas dentro del sistema. Para mejorar. Esto está hecho precisamente para autoevaluarnos", subrayó Gómez Caamaño.

Protocolo de seguimiento de bajas

La Xunta, por otro lado, ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia la modificación de la instrucción de la Consellería de Sanidade por la que se establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de las bajas laborales. Esta modificación busca conseguir que el proceso sea cada vez más resolutivo y ágil, así como reforzar el papel de las Unidades de Inspección y Control de Salud Laboral.

Las propuestas de alta médica que las mutuas deben dirigir a las unidades de Inspección deberán acordarse siempre que estén debidamente motivadas y completas; si la propuesta fuera insuficiente, el personal inspector deberá convocar a la persona interesada a un reconocimiento médico presencial antes de dictar una resolución motivada sobre si procede o no el alta.

La instrucción modifica también la solicitud de autorización de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos realizados por las mutuas y que deben contar con el visto bueno de la Inspección de Servicios Sanitarios.

La Xunta explica que para reducir la burocracia se establece un sistema de autorización única para que las mutuas no tengan que tramitar una solicitud individual por cada actuación. Una sola autorización habilitará todas las pruebas y procedimientos terapéuticos necesarios, con lo que se ganará en agilidad para la recuperación del trabajador.

El Gobierno gallego, tal y como aprobó el Consello da Xunta el pasado 18 de mayo, contratará además a nueve profesionales inspectores médicos y a nueve subinspectores sanitarios para reforzar los equipos de las siete áreas sanitarias. La previsión es que se incorporen a lo largo de los próximos tres años.