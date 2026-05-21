Es oficial: si un festivo cae en sábado, la empresa debe compensarlo al trabajador, según la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha sido clara: si un festivo coincide con sábado y queda absorbido por el descanso semanal, la empresa deberá compensarlo con otro día libre, dando la razón a las demandas interpuestas por los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente.

El fallo solo afecta a las personas trabajadoras del sector de 'contact center' que trabajan de lunes a viernes, pero los sindicatos apuntan que sienta las bases para que se extienda al resto de sectores.

Si un festivo cae en sábado, este debe ser compensado

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que obliga a las empresas del sector del contact center a compensar con un día libre adicional los festivos que coincidan con el descanso semanal de sus trabajadores.

El fallo responde a varias demandas presentadas por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO contra la patronal del sector, la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX).

La resolución afecta únicamente, por ahora, a las personas trabajadoras del sector de contact center que tienen jornadas de lunes a viernes. Hasta ahora, muchas empresas consideraban que si un festivo coincidía con ese día de descanso semanal, el trabajador ya había disfrutado el festivo y no tenía derecho a ninguna compensación.

Esto ya no será así. Tal y como indica Europa Press, el fallo obliga a las empresas afectadas a compensar con un día libre cada festivo que se haya solapado con el descanso semanal de la persona trabajadora.

El tribunal deja claro que los festivos laborales y el descanso semanal son derechos distintos y que uno no puede absorber al otro. Así, cuando ambos coincidan, la empresa deberá conceder un día adicional de descanso efectivo para evitar que el trabajador pierda uno de los 14 festivos anuales reconocidos legalmente.

"La sentencia reconoce, además, que esa compensación deberá disfrutarse en un plazo máximo de 14 días y que tendrá efectos retroactivos para quienes hayan sufrido esta situación durante el último año", afirma Europa Press.

Aunque el fallo se limita al sector del contact center, los sindicatos consideran que puede sentar precedente y extenderse a otros convenios y actividades donde suceda la misma situación.

La Audiencia Nacional determina que los festivos que caigan en sábado deben ser recuperados



▪️Da la razón a los trabajadadores de un centro de atención al cliente y los sindicatos creen que se puede aplicar a otras actividades



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Festivos en Galicia que han caído en sábado

En el calendario laboral de 2026 en Galicia hay varios festivos que caen en sábado. Por este motivo, las empresas de contact center gallegas deberán compensar esos días a sus trabajadores.

Uno de esos festivos es de carácter autonómico, el 25 de julio, Día Nacional de Galicia, que en 2026 cae en sábado. También ocurre lo mismo con el festivo nacional de la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto, que también será sábado.

También habrá que tener en cuenta los festivos locales de cada ayuntamiento.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional, las empresas tendrán un plazo máximo de 14 días para compensar a las personas trabajadoras gallegas del sector contact center por esos festivos que coincidan en sábado.