El PPdeG arremete contra Zapatero tras su imputación y el PSdeG apela a la presunción de inocencia

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos conexos, como el de blanqueo de capitales. Todos ellos están relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación. Zapatero está citado a declarar como investigado el 2 de junio.

Las reacciones no se han hecho esperar en Galicia, donde este martes se celebra el pleno del Parlamento. El diputado socialista Aitor Bouza ha pedido respetar la presunción de inocencia del que fuera líder de su partido a nivel nacional, mientras que Alberto Pazos Couñago (PPdeG) ha arremetido contra Zapatero y el PSOE: "Predican honradez y no salen del juzgado".

"Todo nuestro respeto al presidente Zapatero, a la presunción de inocencia y todo el respeto a la justicia", señaló Aitor Bouza en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press. El socialista ha asegurado además que con esta imputación "se está consolidando" el 'quien pueda hacer, que haga' pronunciado por el expresidente popular José María Aznar.

Aitor Bouza señaló que en Galicia su partido sabe bien de "lo necesaria" que es la presunción de inocencia: "Este tipo de prácticas vienen de donde vienen y van adonde van". El diputado del PSdeG, además, ha arremetido contra el PP: "Y no nos podemos olvidar, el PP, que está presidido por una persona que paseaba con un narco alegremente, no nos va a dar lecciones al PSOE como está haciendo".

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, por su parte, ha mostrado una foto de Zapatero durante su intervención en el pleno al mismo tiempo que decía "predican la honradez y no salen del juzgado".

Pazos Couñago se ha valido de una intervención previa de la diputada socialista Patricia Iglesias para decir que es "muy valiente" para "predicar transparencia con los fondos públicos" en "la mañana en la que se está registrando hoy, nada más y nada menos, la oficina del presidente Zapatero".

Patricia Iglesias, por su parte, replicó al diputado del PPdeG que "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio", al mismo tiempo que ha pedido al partido liderado por Alfonso Rueda que haga una "política útil" y hable de lo que le importa a los gallegos: "No voy a entrar en su fango".

El portavoz del PPdeG ha insistido sin embargo en que los socialistas "salieron en tromba a defender la honorabilidad de Zapatero exactamente igual" que hicieron, según Pazos Couñago, con José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez y Álvaro García Ortiz. "Cada vez que ustedes defienden la honorabilidad de alguien acaba en prisión", sentenció el popular.