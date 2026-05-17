Raquel Arias será la nueva vicepresidenta del Parlamento gallego y cubrirá el hueco de Elena Candia

El Grupo Popular propondrá a Raquel Arias para la vicepresidencia del Parlamento y cubrir así la vacante que ha dejado Elena Candia en la Mesa do Parlamento al convertirse en la nueva alcaldesa de Lugo por una moción de censura, que prosperó la semana pasada.

Fuentes del partido han confirmado la decisión este domingo y han destacado la "amplia experiencia" parlamentaria de Arias, que también es diputada por la circunscripción de Lugo, igual que Candia. En sus más de 10 años, ya ha formado parte de la Mesa -órgano rector de la Cámara- como secretaria.

La decisión se votará este martes en el Parlamento en el pleno. De esta forma, se sumará a Miguel Santalices (PP), presidente; Montse Prado (BNG), vicepresidenta segunda; Julio García Comesaña (PP), secretario, y Patricia Iglesias (PSOE), vicesecretaria.

Arias también ha sido viceportavoz del Grupo Popular y portavoz en varias áreas. Previamente, fue delegada territorial de la Xunta en Lugo, diputada en el Congreso y alcaldesa de Sober. Además, durante su trayectoria política, llegó a pugnar contra Elena Candia por la presidencia del partido en Lugo.

La incompatibilidad entre la actividad parlamentaria y el nuevo desempeño como alcaldesa de Candia supuso la renuncia automática a sus cargos en la Cámara y ha provocado estos cambios en el Parlamento. Además de la vacante que ocupará Arias, José Luis Novo Teijeiro, teniente de alcalde en Rábade (Lugo) hasta 2025, ha sido elegido para ocupar el escaño que quedó vacío.