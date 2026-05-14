Los meteorólogos advierten: "zarpazo de frío" el fin de semana en Galicia con mínimas de casi 0ºC en algunas zonas

Ya lo advertía el refrán: "Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo". Y todo apunta a que este fin de semana volverá a cumplirse en Galicia. Lejos de iniciar la cuenta atrás para el verano, la comunidad vivirá unas jornadas con ambiente más propio del invierno.

La llegada de una masa de aire polar a la Península provocará un descenso de las temperaturas en Galicia. De hecho, en zonas de alta montaña como Pedrafita do Cebreiro (Lugo), las mínimas se situarán muy cerca de los 0 grados.

Mínimas de casi 0 grados y la lluvia de regreso

Malas noticias para quienes tenían pensado disfrutar de la playa este fin de semana. El frío volverá a instalarse en Galicia y será durante la jornada de mañana viernes cuando el viento de componente norte deje un ambiente más fresco, sobre todo por la noche.

De esta forma, Galicia registrará temperaturas más propias del inicio de la primavera que de mediados de mayo. Las máximas se mantendrán en valores similares a los de días anteriores, aunque muchas zonas no llegarán a los 20 grados e incluso en algunas ciudades apenas superarán los 15.

Al descenso térmico habrá que sumar un nuevo episodio de lluvias. Tras el breve respiro meteorológico del miércoles y parte de hoy jueves, se espera la llegada de un frente activo entre la tarde del viernes y el sábado, que dejará precipitaciones en Galicia.

"Entre el sábado y el domingo el tiempo se irá estabilizando en el norte", señala el portal meteorológico Eltiempo.es. En este sentido, la mayor precipitación acumulada hasta el domingo se dará en el norte de la Comunidad, aunque sin alertas activas.

Invierno en algunas zonas del norte este fin de semana con lluvia, nieve y viento. Las temperaturas tocan fondo mañana viernes y luego se suben a la rampa de lanzamiento para dispararse a partir del sábado y sobre todo cara a la semana que viene. https://t.co/1lvmR0Dl9U pic.twitter.com/vZQ10rEeuD — Mario Picazo (@picazomario) May 14, 2026

De cara a la segunda quincena de mayo, las previsiones apuntan a una mejora de las temperaturas, que comenzarán a superar la barrera de los 25 grados en lugares como Ourense.

De hecho, la previsión de Eltiempo.es incluso contempla máximas de hasta 31 grados para el próximo jueves.

En las ciudades costeras, como A Coruña y Vigo, las temperaturas máximas serán algo más suaves, entre los 20 y 24 grados. Aun así, si se mantiene esta tendencia, podrían darse jornadas perfectas para disfrutar de la primavera.