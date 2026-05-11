El PSOE contrapone la inversión en lengua: Galicia destina 6 euros, Cataluña 35 y Euskadi 90

El centro social de Cidade Vella, en A Coruña, acogió este lunes la primera sesión de la "Xornada Ola Europa", un foro impulsado por el PSdeG con motivo de la semana previa al Día das Letras Galegas y que recorrerá otras localidades gallegas.

El encuentro reunió al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; al eurodiputado Nicolás González Casares; a la diputada gallega Silvia Longueira; a la alcaldesa herculina, Inés Rey; y al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, además de representantes socialistas de Cataluña y Euskadi.

Antes del arranque del acto, Inés Rey saludó a Gómez Besteiro y a Pedro Blanco en una cita marcada por la defensa del gallego como patrimonio colectivo y por la comparación directa entre los distintos modelos de política lingüística del Estado.

Fue Gómez Besteiro quien puso sobre la mesa el dato que centró buena parte del debate: Galicia destina seis euros por habitante a políticas de promoción lingüística, frente a los 35 euros de Cataluña y los 90 del País Vasco. "Esa es la diferencia entre las declaraciones institucionales y lo que realmente se refleja en los presupuestos", afirmó, al tiempo que criticó que la Xunta mantenga una política "sin planificación real" mientras el uso social del gallego sigue cayendo, como reflejan las últimas encuestas del IGE.

El líder socialista sostuvo que la situación del gallego "no responde a una evolución natural", sino a "decisiones políticas concretas" adoptadas durante los últimos años, y defendió que la lengua debe dejar de ser utilizada como elemento de confrontación para volver a ser asumida como un patrimonio común de toda Galicia.

El ejemplo de Euskadi y Cataluña

La jornada permitió además analizar con detalle los modelos lingüísticos de Euskadi y Cataluña como referencia para la recuperación y normalización del gallego.

Desde Euskadi, el portavoz socialista de euskera, Pau Blasi, reivindicó el recorrido del modelo vasco y defendió que la historia reciente del euskera es "una historia de éxito" ligada al desarrollo democrático y autonómico. Recordó que el porcentaje de ciudadanos vascos con dominio pleno del idioma ronda ya el 45%, duplicando las cifras de los años 80, y destacó su plena implantación en la enseñanza, la administración y la universidad pública vasca.

Blasi explicó que hoy todos los grados de la Universidad Pública Vasca pueden cursarse en euskera, que el idioma se ha consolidado como lengua de investigación y conocimiento superior y que la convivencia lingüística está plenamente normalizada en las instituciones. En este sentido, defendió que la oficialidad europea del gallego, el catalán y el euskera "acabará llegando", del mismo modo que ocurrió con el gaélico irlandés, aunque lamentó la oposición del Partido Popular.

Desde Cataluña, la diputada del PSC Inma Ferret expuso una realidad diferente. Señaló que el catalán vive una situación "diversa, compleja y delicada": cuenta con un alto nivel de conocimiento entre la población, pero su uso habitual ha descendido hasta situarse en torno al 32%.

Ferret recordó que la inmersión lingüística, implantada desde la recuperación democrática, ha permitido que generaciones enteras salgan del sistema educativo dominando catalán y castellano, aunque alertó de nuevos desafíos derivados de los cambios sociales, los flujos migratorios y la judicialización sufrida durante los años del procés.

La diputada catalana subrayó que el Govern ha situado por primera vez la política lingüística como una consejería propia y trabaja bajo el marco del Pacto Nacional por la Lengua, con medidas orientadas a sumar 600.000 nuevos hablantes habituales antes de 2030. También defendió que promover el catalán "no significa atacar ninguna otra lengua", sino garantizar cohesión social y oportunidades.

Su llegada a Europa

El eurodiputado coruñés Nicolás González Casares insistió en que la oficialidad de las lenguas cooficiales en Europa sigue siendo una prioridad política para el PSOE y aseguró que el principal freno está en el Partido Popular Europeo.

Un "acoso y derribo"

Por su parte, Silvia Longueira denunció que en Galicia existe un "acoso y derribo" contra el idioma y lamentó que la Xunta no haya recuperado medidas ya diseñadas ni activado una estrategia eficaz. "El folclore no hace cotidianidad", advirtió, al tiempo que reclamó políticas ambiciosas que conviertan al gallego en un elemento útil, visible y atractivo en todos los ámbitos de la vida diaria.