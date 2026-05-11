MeteoGalicia trae malas noticias: nuevo aviso por fuertes tormentas este lunes y máximas de apenas 15ºC

Arranca una nueva semana en Galicia y, tras un fin de semana marcado por la lluvia y la inestabilidad, muchos se preguntan si el tiempo dará una tregua en los próximos días.

Las previsiones no son demasiado alentadoras, al menos para el lunes y el martes, jornadas en las que volverán las tormentas y el ambiente seguirá siendo más propio del invierno que de mayo.

Activado el aviso amarillo por tormentas

La lluvia será la gran protagonista del comienzo de la semana. La presencia de una borrasca fría seguirá generando inestabilidad en el territorio gallego, con chubascos que van a dar lugar a avisos.

En este contexto, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado la alerta amarilla en el interior y noroeste de la provincia de A Coruña, así como en el centro de Lugo, por tormentas locamente fuertes que podrían venir acompañadas de granizado.

El aviso permanecerá activo este lunes entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Bos días! Comezamos a semana sen cambios no meteorolóxico. Os chuvascos caen arestora con máis forza pola franxa atlántica e co avance do día irán chegando a toda #Galicia, ocasionalmente de forte intensidade. pic.twitter.com/LvRawUXoXp — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) May 11, 2026

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha emitido avisos por acumulaciones de lluvia de hasta 15 mm en una hora. Esta alerta afecta también al noroeste e interior de A Coruña, y centro de Lugo.

Una vez superados el lunes y el martes, "la situación empezará a cambiar", afirma MeteoGalicia a este medio. El miércoles será un día de transición antes de que la entrada de masas de aire frío procedentes del Atlántico cambie la situación atmosférica.

Aunque las lluvias podrían seguir presentes, lo realmente significativo a partir del jueves será el brusco descenso de las temperaturas. Los valores se situarán, de hecho, por debajo de la media habitual para esta época del año.

"Estos días no estamos teniendo temperaturas muy altas, pero por momentos vemos el sol entre chubascos. A partir del jueves eso cambiará por completo y se notará especialmente, ya que las máximas apenas superarán los 15ºC".

El jueves algunas ciudades como A Coruña y Lugo van a registrar 15ºC de máxima. En Ferrol y Santiago también se esperan valores similares, mientras que Vigo y Ourense se aproximarán a los 20ºC.