Hasta 5 días sin trabajar: así será el próximo puente que se celebre en Galicia este 2026

Tras el festivo nacional del 1 de mayo, el calendario laboral en Galicia marca una nueva fecha destacada el próximo 17 de mayo, Día das Letras Galegas. Sin embargo, al caer en domingo, no supondrá un día adicional de descanso para la mayoría de los trabajadores.

En cambio, el próximo 24 de junio, festividad de San Juan, sí será festivo autonómico en Galicia. De este modo, quienes puedan coger libre el lunes y martes anteriores, o bien el jueves y viernes posteriores, podrán disfrutar de unas mini vacaciones de cinco días.

Hasta 5 días sin trabajar si juegas bien tus cartas

El verano está a la vuelta de la esquina y muchas personas ya tienen reservadas sus vacaciones. A los días libres que establece cada convenio, se suman los festivos nacionales, autonómicos y locales recogidos en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En este sentido, la Xunta de Galicia ha establecido como festivo autonómico en 2026 la festividad de San Juan, una fecha marcada en rojo en el calendario de la mayoría de los gallegos. Este año caerá en miércoles, a mitad de semana, lo que abre la puerta a disfrutar de un macropuente.

En total, serán cinco días de descanso para quienes pidan libre el 22 y 23 de junio, sumándolos al fin de semana anterior y al festivo del día 24. Del mismo modo, quienes opten por librar el 25 y 26 de junio podrán enlazar el festivo con el fin de semana posterior y disfrutar de esos cinco días.

En caso de no poder coger vacaciones, el festivo de San Juan, al caer en mitad de semana, se presenta como una oportunidad perfecta para recargar pilas y llegar al fin de semana con energías.

Además del posible puente de San Juan, el calendario de festivos y puentes de Galicia establece como descanso las siguientes fechas en 2026:

Día Nacional de Galicia (25 de julio)

(25 de julio) Asunción de la Virgen María (15 de agosto)

(15 de agosto) Fiesta Nacional de España (12 de octubre)

(12 de octubre) Inmaculada Concepción (8 de diciembre)

(8 de diciembre) Navidad (25 de diciembre)

¿Por qué es tan importante la noche de San Juan?

Hoguera de San Juan, en A Coruña Shutterstock

La noche de San Juan, conocida también como la 'Noite Meiga', es una celebración caracterizada por el encendido de cientos de hogueras en las playas gallegas.

Considerada como la noche más mágica del año, la festividad de San Juan es una mezcla de tradición pagana del solsticio de verano, cuando vivimos la noche más corta del año, y fiesta cristiana.

Galicia es tierra de leyendas y, como es de imaginar, existen infinidad de leyendas acerca de la Noite Meiga. Para conseguir buena suerte, por ejemplo, la tradición manda saltar la hoguera, y para la belleza, lavarse la cara a medianoche con las hierbas de San Juan.