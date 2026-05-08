El presidente de Galicia critica al Gobierno por "falta de información inmediata" sobre el crucero del hantavirus

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. David Cabezón - Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado este viernes la sensación de "descoordinación inicial y falta de información inmediata" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius y ha exigido "certezas y coordinación".

Preguntado por los medios en un acto en Santiago, el presidente autonómico ha asegurado en declaraciones recogidas por Europa Press que "es el Gobierno central quien tiene que asumir la coordinación por muchas razones", entre las que ha mencionado, "la coincidencia geográfica, que el barco va a llegar a Canarias y por todo lo que implica en el país".

"Lo que pido a partir de ahora es que haya la máxima coordinación y transmisión de información con todas las comunidades autónomas, que no queremos otra cosa que trabajar de la mano del Gobierno, que tiene competencias en todo el territorio nacional, para estar preparados para cualquier contingencia. Eso es lo que realmente transmite tranquilidad a la población", ha aseverado.

Rueda ha añadido que espera "que sea así y pongo la sanidad gallega a disposición de coordinarse con el Gobierno central. No se entendería otra cosa".

El gallego a bordo del crucero se encuentra en buen estado

En este contexto, ha confirmado que la Xunta está en contacto con el entorno familiar de Ricardo Hevia, el ornitólogo vecino de Cariño (A Coruña) que permanece a bordo del buque donde se localizó el brote de hantavirus. "Sabemos que se encuentra bien, afortunadamente. Espero que siga así y que, cuanto antes, pueda estar con nosotros, lógicamente después de pasar todo el proceso que se decida", ha subrayado.

Algo antes, este mismo viernes, Sanidade confirmaba que Hevia continúa en buen estado de salud. En un acto en Ferrol, el concelleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, afirmaba que pudo hablar hace dos días con una hermana, "que mantiene contacto con él y estaba todo bien".

El titular de Sanidade ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población, reconociendo al mismo tiempo la expectación mediática que genera un virus de estas características.

"Este es un tema que es muy llamativo desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero creo que lo importante en todo esto es que la información sea muy clara", ha subrayado.

En ese sentido, Gómez Caamaño ha destacado que la gestión del posible caso se está llevando a cabo bajo una estrecha colaboración institucional. "Existe coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y también con algunos protocolos que deben estar perfectamente definidos y actuar en función de ellos", ha zanjado.