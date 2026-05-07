El gallego que viaja en el crucero del brote de hantavirus afirma que van a Canarias con "incertidumbre"

Ricardo Hevia, el ornitólogo gallego que viaja en el MV Hondius, el crucero donde se detectó un brote de hantavirus, continúa en buen estado y sin presentar síntomas de contagio. Como él, el resto de personas que continúan a bordo del crucero en dirección Canarias son asintomáticas.

El propio Ricardo, natural de Cariño, comentaba la pasada noche en redes sociales que los pasajeros "nin estamos nos camarotes nin hai ninguén con ningún síntoma".

De todas formas, señala la "incertidume" con la que viajan hacia Canarias: "Estamos navegando agora hacia Canarias con toda a incertidume de que van facer con nós". El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, confirmó en las últimas horas que los 14 españoles que viajan en el barco deberán pasar una cuarentena en el hospital Gómez Ulla, perteneciente al Ministerio de Defensa y situado en Madrid.

El gallego señalaba además que "a día de hoxe estamos os 150 máis ou menos que quedamos no barco en perfecto estado. Se fora un COVID como din algúns figuras, estaríamos todos infectados en dous días". En este contexto, teme que "podemos pagar o pato de tanta ignorancia confinados en Madrid. Esperemos que reine o sentido común, que o dudo".

Discrepancias sobre el confinamiento

Precisamente, la obligatoriedad o no de la cuarentena de los españoles en Madrid ha sido objeto de discrepancias dentro del propio Gobierno.

Si este miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmaba que la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sería voluntaria, la titular de Sanidad, Mónica García, confirmaba lo contrario.

En declaraciones en la Cadena Ser recogidas por Europa Press, García declaró que el Gobierno cuenta con los "instrumentos legales suficientes", amparados en la Ley Orgánica de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública, para adoptar las "medidas necesarias" que permitan "proteger la salud pública".

En este sentido, Mónica García ha reiterado que "tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer estar vigilados y controlados en materia de cuidado de su propia salud y también en materia de cuidado de la salud pública".

Además, la ministra ha apelado en primer lugar, al "sentido común" y a la "responsabilidad" de los pasajeros y de sus familias en el cuidado de su propia salud y de la salud pública. En este punto, ha señalado que el Gobierno ya se puso en contacto con las familias este miércoles para transmitirles "lanecesidad de proteger su salud y también proteger la salud pública".

De todas formas, los 14 españoles entre los que se incluye Ricardo Hevia, deberán dar su consentimiento previo.

Este será el paso necesario para someterse a una evaluación y a "todas las pruebas necesarias" y, día a día, se irá observando cuál es su evolución. Además, están evaluando con organismos internacionales, incluidos la OMS y el ECDC, cual debe ser la duración de la cuarentena, para lo que tienen que determinar primero "el día cero", es decir, en el que los pasajeros han dejado de tener contacto con personas contagiadas.

"Todo esto lo estamos haciendo, lo estamos evaluando y lo iremos viendo casi al minuto y les iremos informando al minuto", ha precisado la ministra.

Mónica García también ha aclarado en TVE que cuando el crucero atraque en el puerto de Granadilla, en Tenerife, se les hará una primera evaluación clínica por parte de Sanidad Exterior y los organismos internacionales.

"Se hará dentro del buque y solamente el pasaje saldrá del barco cuando tenga que ir a coger sus respectivos vuelos. Ese va a ser el único momento en el que el pasaje va a salir del barco. Haremos esa evaluación y si las condiciones clínicas lo permiten o no lo impiden todas las personas serán evacuadas y repatriadas a sus países. Y los españoles serán traídos aquí, a Madrid, al Hospital Gómez Ulla, para hacer las siguientes evaluaciones, todas las pruebas necesarias y para que cumplan la cuarentena necesaria para poder proteger la salud pública suya y de toda nuestra población", ha detallado.

Asimismo, García ha destacado que es "un orgullo para España" que la comunidad internacional confíe en el país para gestionar esta situación. "No solamente por nuestro sistema sanitario, sino por nuestro manejo de las crisis sanitarias de salud pública", ha señalado.

El conselleiro de Sanidade llama a la "tranquilidad"

También este jueves se ha pronunciado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y ha recordado que Ricardo Hevia se encuentra bien.

Preguntado por los medios, el responsable autonómico ha asegurado que desde el departamento de Saúde Pública se está haciendo un seguimiento "muy cercano" sobre la situación de esta enfermedad, que, "desde el punto de vista epidemiológico, es raramente contagiosa".

En este contexto, Caamaño ha explicado que él mismo pudo hablar este miércoles con la hermana de Hevia, quien le trasladó que este "está bien". Este ornitólogo de Cariño no presenta ningún síntoma. Según ya explicó la Xunta, había zarpado el 1 de abril desde Ushuaia (Argentina) para embarcarse en una expedición de 34 noches a través del Atlántico Sur.

El conselleiro comprende que este tipo de situaciones "generan alarma" por las "implicaciones graves" que tiene para los pacientes y por la "experiencia reciente" del covid-19: "Tendemos a asimilar todo como lo mismo". Sin embargo, ha insistido en que la situación "está controlada" y hay un protocolo en marcha.