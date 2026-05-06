Ricardo Hevia, el ornitólogo natural de Cariño (A Coruña) que viaja por el mundo en el MV Hondius en busca de aves

El gallego que viaja a bordo del buque holandés MV Hondius, donde se ha detectado un brote de hantavirus y que, por el momento, ha dejado a tres fallecidos, es Ricardo Hevia, un ornitólogo de la localidad coruñesa de Cariño. Su familia confirmaba en las últimas horas a Quincemil que no presenta ningún síntoma de la enfermedad.

Hevia forma parte del grupo de 14 españoles que viajaban en la embarcación y que se encuentran bajo seguimiento tras lo ocurrido. El buque partió desde Ushuaia (Argentina), destinado a expediciones polares, permaneció desde el lunes frente a la costa de Cabo Verde, sin permiso de atracar, con las tres personas fallecidas y cerca de 147 personas a bordo, algunas de ellas enfermas.

A última hora de la tarde de ayer, la hermana de Ricardo confirmaba a este periódico que acababa de hablar con él y que se encontraba bien. También, recalcaba que no presentaba síntomas y que no había sido sometido a pruebas médicas. "No les hicieron pruebas ni nada", insistía.

Su hermana también señalaba que ninguno de los pasajeros españoles presentaban síntomas relacionados con la enfermedad. Por el momento, el gallego, de 50 años, permanece a bordo en buen estado y sin síntomas, mientras se mantiene la vigilancia tras el brote detectado en la embarcación.

La ruta de la expedición incluía paradas en las islas de San Pedro (Georgia del Sur), Gough Island, Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha, considerado el asentamiento humano más aislado del mundo, a 2.500 kilómetros de la costa sudafricana. Durante la travesía, Hevia y sus compañeros buscaban avistar especies de pájaros como los petreles, las pardelas y varias clases de albatros y pingüinos.

La expedición se suma a otras muchas vividas por el ornitólogo, que trabaja en una consultora ambiental y también es poseedor de tres 'Premios Raro', galardón con el que la comunidad ornitológica reconoce las mejores observaciones anuales de aves en Galicia.

El barco viaja hacia Canarias

Finalmente, tras horas de espera, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad de España acordaron imponer el traslado del MV Hondius a Tenerife, forzando su atraque en el puerto de Santa Cruz tras dos días fondeado frente a Cabo Verde.

La decisión —adoptada tras la evaluación de epidemiólogos internacionales y en coordinación con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades— obliga a España a asumir la gestión sanitaria del brote y marca un cambio de criterio respecto a las horas previas. Una decisión que ha generado fricción entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central en las últimas horas.

La alerta saltó el pasado domingo, 2 de mayo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido abordo del buque, que transporta a 147 personas —88 pasajeros y 59 tripulantes— y que tenía como destino final Cabo Verde. Junto a los tres fallecidos, se ha registrado al menos otro caso en estado crítico.

¿Qué es el hantavirus?

El jefe del Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Consellería de Sanidade, Jesús Prego, explicaba este miércoles que los hantavirus son "virus endémicos de diversas regiones del mundo y existen aproximadamente una veintena de especies". Pueden provocar dos síndromes clínicos graves: el síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar. "Este último es el relevante en este caso, ya que es característico de los virus presentes en América", indica.

La transmisión se produce principalmente por el contacto con roedores infectados, que suelen ser asintomáticos. "Puede darse a través de la inhalación de aerosoles generados a partir de sus excreciones —como orina o heces—, especialmente en entornos con polvo, poca ventilación o de alta infestación. También es posible el contagio por contacto directo con estos animales", apunta.

Asimismo, el experto insiste en que la transmisión entre personas no es la vía habitual: "Aunque se ha documentado en algunas variantes del virus, como la de los Andes y la de Buenos Aires, presentes sobre todo en regiones de Argentina y Chile".

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus suele empezar a manifestarse con síntomas leves, como fiebre o diarrea, pero puede evolucionar rápidamente hacia un cuadro grave con insuficiencia respiratoria, que en algunos casos puede resultar mortal. La tasa de letalidad es elevada.